عاجل: قطع نصف الطريق.. طيف الاعتزال يحاصر لويس سواريز

شكرا لاهتمامكم بخبر قطع نصف الطريق.. طيف الاعتزال يحاصر لويس سواريز والان مع التفاصيل



كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب النجم الأوروغواياني المخضرم لويس سواريز من اعتزال اللعب بشكل نهائي.

سواريز صاحب الـ38 عاما يلعب حاليا مع إنتر ميامي الأمريكي، الذي انضم إليه في شتاء 2024 قادما من غريميو البرازيلي في صفقة مجانية.

ويعتبر إنتر ميامي النادي الثامن في مسيرة سواريز الحافلة، التي كانت أبرز محطاتها مع ليفربول الإنجليزي وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين.

الاعتزال يطارد لويس سواريز



وفقا لصحيفة “آس” الإسبانية، فإن سواريز يبدو قريبا من مغادرة إنتر ميامي بنهاية عقده في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأشار التقرير إلى أن إنتر ميامي “على الأرجح” لن يجدد عقد النجم الأوروغوياني صاحب الـ38 عاما، وهو قرار كان قيد الدراسة منذ مطلع العام الحالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن رحيل سواريز “سيكون عاملا أساسيا في ضبط أوضاع إنتر ميامي المالية”، باعتبار راتبه من بين أعلى الرواتب في القائمة الحالية للفريق.

وحتى الآن لا تزال خطوة سواريز التالية مجهولة، بين اعتزال اللعب، أو العودة إلى أحد أندية أوروغواي.

جدير بالذكر أن سواريز خاض 62 مباراة مع إنتر ميامي، سجل خلالها 34 هدفا وصنع 22.

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