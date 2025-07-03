عاجل: «لإبراز تاريخه».. الأهلي السعودي يعلن تغيير شعاره (صورة)

شكرا لاهتمامكم بخبر «لإبراز تاريخه».. الأهلي السعودي يعلن تغيير شعاره (صورة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن النادي الأهلي السعودي عن تغيير شعاره، في خطوة تاريخية لـ”قلعة الكؤوس”.

وكشفت شركة النادي الأهلي، مساء الأربعاء، عن الشعار الرسمي الجديد للنادي، في حفل أقيم بمدينة جدة بحضور عدد من مسؤولي النادي وممثلين عن شركائه ورعاته.

شعار الأهلي السعودي الجديد

يتضمن شعار الأهلي الجديد عدة عناصر رمزية تعبّر عن هوية النادي وتاريخه، بالإضافة إلى عبارة “وعبر الزمان سنمضي معا”.

ووفقا لما أعلنه النادي، يأتي هذا التغيير ضمن خطة تطوير الهوية البصرية للنادي، التي تستند إلى إبراز تاريخه الممتد منذ 1937.

وتضمن الإعلان مشاركة عدد من لاعبي النادي السابقين، إلى جانب عرض مراحل تصميم الشعار الجديد، الذي جرى اعتماده بعد عملية تصويت شاركت فيها الجماهير عبر القنوات الرسمية.

على جانب آخر، أعلن الأهلي إطلاق التطبيق الرسمي للنادي الذي وصفه بأنه “منصة رقمية متكاملة لتعزيز تجربة المشجعين وتقديم محتوى وتحديثات حصرية”.

وشهد الحفل تدشين برنامج العضويات الجديد، الذي يوفر 7 فئات متنوعة تناسب مختلف شرائح الجماهير، ويقدم مزايا حصرية تشمل التذاكر الموسمية خصومات على منتجات النادي.

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