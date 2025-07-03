عاجل: خوسيلو يكشف عن أكثر لاعب أعجبه في ريال مدريد مع ألونسو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أبدى خوسيلو، مهاجم ريال مدريد السابق ولاعب الغرافة الحالي، إعجابه الشديد بالنجم التركي أردا غولر، مؤكدًا أنه أكثر لاعب لفت انتباهه في حقبة تشابي ألونسو الحالية مع الفريق الملكي.

وقال خوسيلو في تصريحات لـDAZN: ” : “أعشق رؤية التركي الصغير حين يلمس الكرة، أستمتع به كثيرًا، لأنه لاعب يحب التواجد دائمًا مع الكرة، ويملك رؤية مميزة، يغير الاتجاهات، ويتقدم من الخلف ويسدد، أعتقد أنه سيُقدم الكثير لريال مدريد في هذا المركز”.

كما أشاد بقدرات غولر في وسط الملعب، مضيفًا: “ريال مدريد اعتاد على نوعية مختلفة من اللاعبين في هذا المركز، خاصة بعد اعتزال كروس والرحيل المحتمل لمودريتش، لكن غولر جوهرة حقيقية قادرة على صنع الفارق”.