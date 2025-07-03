عاجل: أول تعليق من حمدالله بعد انضمامه للهلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- علق المغربي عبدالرازق حمدالله، على انضمامه لصفوف الهلال، والاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية.

حمدالله أعرب عن سعادته بالانضمامه للزعيم، عبر مقطع فيديو نشره النادي على حسابه في منصة “X”، حيث قال:

-“سعيد جدًا بالانضمام إلى فريق كبير مثل الهلال، الذي يُمثل المملكة أفضل تمثيل”.

-“سأبذل قصارى جهدي لتقديم الإضافة، والمساهمة في مشوار الفريق نحو تحقيق نتائج مميزة في البطولة”.

الهلال كان قد أعلن عن التعاقد مع حمدالله قادمًا من نادي الشباب، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.