عاجل: بدأ الاعلام الاسباني يضغط على الونسو  من اجل تفضيل الاعب الاسباني

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- اصبح غونزالو غارسيا مصدر تهديد على النجم الفرنسي كيليان مبابي بعد العروض القوية التي قدمها الاسباني في بطولة مونديال الاندية.

كيليان مبابي مهدد بفقدان مركزه الاساسي في تشكيلة تشابي الونسو بعد تألق غونزالو غارسيا ، وهو ما يحاول الاعلام الاسباني التلميح له.

حسب اذاعة كادينا سير الاسبانية ما قدمه غونزالو يجعله أساسيا على حساب مبابي في لقاء بروسيا دورتموند، يوم السبت القادم، في ربع نهائي مونديال الاندية.

فهناك اصوات من داخل الاعلام الاسباني بدأت بالضغط على الونسو من أجل تفضيل غونزالو غارسيا على مبابي ليواصل اللعب اساسيا على حساب الفرنسي الذي سيجد نفسه حبيسا على دكة البدلاء ضحية تألق صاحب الـ 21 عاما.