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عاجل: اتفرج اخر تحديث لجائزة الكرة الذهبية … فيتينيا يدخل في السباق

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة : كشفت توقعات الذكاء الاصطناعي لشهر يوليو عن حظوظ اللاعبين المرشحين للتنافس على جائزة الكرة الذهبية نسخة الموسم 2024-2025.

التوقعات الاخيرة اخذت بعين الاعتبار مسابقتي دوري الامم الاوروبية و كاس العالم للأندية حيث جاءت الحظوظ على النحو التالي :

1- الفرنسي عثمان ديمبلي 71 % .

2- الاسباني لامين يامال 25 % .

3- البرتغالي فيتينيا 13 % .

4- المصري محمد صلاح 05 % .

5- الفرنسي كيليان مبابي 04 % .

6- الجورجي خفيشا كفاراتسيخيليا 03 %

7- البرازيلي رافينيا 03 %

8- الايطالي جيان لويجي دوناروما 02%

9- الفرنسي ديزيري دوي 02%

10- المغربي اشرف حكيمي 02 %

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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