عاجل: اتفرج اخر تحديث لجائزة الكرة الذهبية … فيتينيا يدخل في السباق

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شكرا لاهتمامكم بخبر اتفرج اخر تحديث لجائزة الكرة الذهبية … فيتينيا يدخل في السباق والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة : كشفت توقعات الذكاء الاصطناعي لشهر يوليو عن حظوظ اللاعبين المرشحين للتنافس على جائزة الكرة الذهبية نسخة الموسم 2024-2025.
التوقعات الاخيرة اخذت بعين الاعتبار مسابقتي دوري الامم الاوروبية و كاس العالم للأندية حيث جاءت الحظوظ على النحو التالي :
1- الفرنسي عثمان ديمبلي 71 % .
2- الاسباني لامين يامال 25 % .
3- البرتغالي فيتينيا 13 % .
4- المصري محمد صلاح 05 % .
5- الفرنسي كيليان مبابي 04 % .
6- الجورجي خفيشا كفاراتسيخيليا 03 %
7- البرازيلي رافينيا 03 %
8- الايطالي جيان لويجي دوناروما 02%
9- الفرنسي ديزيري دوي 02%
10- المغربي اشرف حكيمي 02 %