عاجل: اتفرج اخر تحديث لجائزة الكرة الذهبية … فيتينيا يدخل في السباق

التوقعات الاخيرة اخذت بعين الاعتبار مسابقتي دوري الامم الاوروبية و كاس العالم للأندية حيث جاءت الحظوظ على النحو التالي :

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة