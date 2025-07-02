عاجل: تفاصيل التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي 2025 في مصر.. الموعد والشروط والمستندات

شكرا لاهتمامكم بخبر تفاصيل التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي 2025 في مصر.. الموعد والشروط والمستندات والان مع التفاصيل



أعلنت وزارة الإسكان في مصر عن طرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2025، ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”.

وقالت الوزارة إن المقدم يبدأ من 50000 جنيه مصري (1014 دولارا)، وتسهيلات سداد تمتد حتى 20 عاما، في إطار دعم مباشر مقدم من الدولة.

يأتي هذا الطرح في إطار الجهود الحكومية الرامية لتوفير وحدات سكنية ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل بشروط ميسّرة وأسعار مدعومة، حيث من المقرر فتح باب التقديم الإلكتروني عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة.

موعد التقديم لحجز الوحدات

أعلنت الوزارة أن باب الحجز سيفتح رسميًا اعتبارًا من 8 يوليو/تموز 2025، ويستمر حتى 7 أغسطس/آب 2025، حيث يمكن للراغبين في الحجز سحب كراسات الشروط إلكترونيًا أو عبر مكاتب البريد.

الشروط العامة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

الجنسية والعمر: يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وشخصًا طبيعيًا، لا يقل عمره عن 21 عامًا وقت التقديم.

عدد الوحدات: لا يجوز للأسرة (الزوج والزوجة والأبناء القُصّر) التقدّم لحجز أكثر من وحدة واحدة.

عدم الاستفادة السابقة: يُشترط ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته قد حصل سابقًا على وحدة ضمن مشروعات الإسكان المدعومة مثل “دار مصر” أو “سكن مصر”.

التمويل والدعم: يجب ألا يكون المتقدم أو أسرته قد استفادوا من أي دعم مالي أو تمويلي من مشروعات إسكان أخرى أو جهات عامة.

نظام السداد والفائدة

وضعت الحكومة نظام سداد لمحدودي الدخل بفائدة تمويل 8% سنويًا

مقدم الحجز: 50000 جنيه مصري

نظام السداد لمتوسطي الدخل

فائدة تمويل: 12% سنويًا

مقدم الحجز: 10,000 جنيه مصري

حدود الدخل للمستفيدين

منخفضو الدخل:

الحد الأقصى الشهري للفرد: 12000 جنيه

الحد الأقصى الشهري للأسرة: 15000 جنيه

متوسطو الدخل:

الحد الأقصى الشهري للفرد: 20000 جنيه

الحد الأقصى الشهري للأسرة: 25000 جنيه

المدن المطروحة في المرحلة الجديدة

تشمل الوحدات المعروضة عددًا من المدن الجديدة والمراكز بالمحافظات، أبرزها: حدائق العاصمة – بدر – 6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – العاشر من رمضان – 15 مايو – رشيد – العلمين الجديدة – بني سويف الجديدة – المنيا الجديدة – ناصر (غرب أسيوط) – أسوان الجديدة

في بعض مراكز المحافظات مثل:

الدقهلية (جمصة)

دمياط (شطا – تل وردة)

البحر الأحمر (الغردقة)

المنيا

مطروح

المستندات المطلوبة للتقديم

صورة حديثة لشهادة الدخل المعتمدة

إيصال مرافق حديث (كهرباء أو مياه أو غاز)

قسيمة الزواج (مميكنة)

برنت تأميني إن وجد

صور شهادات ميلاد الأبناء

صور الرقم القومي للزوج والزوجة

إيصال سداد مقدم جدية الحجز

إيصال شراء كراسة الشروط

استمارة الحجز المرفقة بالكراسة

الإقرار الموقع

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