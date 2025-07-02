عاجل: تيباس يوجه صدمة لريال مدريد بشأن تأجيل مباراة أوساسونا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- وجه خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، صدمة قوية لريال مدريد برفضه تأجيل مواجهة الفريق أمام أوساسونا في افتتاح الليغا، رغم مشاركة “الملكي” في مونديال الأندية المقام حاليًا في الولايات المتحدة.

وقال تيباس: “لن نمنح ريال مدريد أو أي نادٍ آخر أي استثناءات بسبب مشاركتهم في البطولة، من غير المعقول أن يحقق نادٍ 140 مليون يورو من البطولة، ثم يطلب وقتًا إضافيًا للاستعداد”.

وأكد تيباس عزمه السعي لإلغاء البطولة مستقبلًا، معتبرًا أنها تضر بالعدالة التنافسية وتضغط الروزنامة المحلية بشكل غير مقبول.

ومن المقرر أن تنطلق الليغا يوم 16 أغسطس، بعد أقل من خمسة أسابيع من نهائي كأس العالم للأندية، والذي قد يصل إليه ريال مدريد.

وكانت تقارير إسبانية قد نشرت صباح اليوم أن هناك اتجاه داخل ريال مدريد بطلب تأجيل مباراة افتتاح الدوري الاسباني.