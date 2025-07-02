عاجل: وائل عبد العزيز يكشف فكرة برنامجه الجديد “شوجر دادي”

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، تفاصيل فكرة برنامجه الجديد الذي يحمل عنوان “شوجر دادي”.

برنامج شوجر دادي

وقال وائل عبد العزيز لبودكاست “يوم التلات” الذي يقدمه أمير أبو زيد وتعرضه “تليجراف مصر” عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ،إنه بدأ العمل على برنامج جديد يحمل اسم “شوجر دادي”، وهو لا يزال في مراحل التحضير والتصميم، ويأمل أن يخرج بشكل جيد، حيث يركز البرنامج على فهم مشاعر الرجال وما يحتاجونه، وقد جاءت هذه الفكرة بعد الهجوم المفاجئ الذي تعرض له الرجال”.

وتابع عبد العزيز: “نرغب في استكشاف اهتمامات الرجال وأفكارهم، كما سأستضيف مجموعة من الضيوف ذوي الخبرة الكبيرة، الذين يمكنهم تسليط الضوء على كيفية تفكير الرجال وما هي اهتماماتهم الحقيقية”.

شخصيات الرجال

واستكمل وائل عبد العزيز حديثه: “في كل حلقة، نقدم شخصية متنوعة، مرة الرجل الحنون، ومرة أخرى الرجل القاسي، والرجل المسكين، نهدف من خلال كل حلقة إلى إيصال رسالتنا عبر سكيتش تمثيلي، حيث يشبه البرنامج أسلوب برامج التوك شو، ولكن بطريقة مبتكرة ومختلفة”.

وأضاف: “الراجل ده إنسان بسيط جدًا والستات اللي مش قادرين يستوعبوا إنه فعلا الراجل بسيط عايز يرجع البيت ينام.. لازم الست تعرف إزاي تتعامل مع الراجل”.

فنان مريح

كما تحدث عن الفنان أحمد عبد العزيز، حيث قال: “لقد اكتسبت طابع الأريحية من الفنان أحمد عبدالعزيز، عملت معه في مسلسل “حق ميت”، وكان من الأشخاص الذين يتمتعون بمرونة كبيرة في العمل، فعندما كان يلاحظ أنني واجهت صعوبة في شيء ما، كان يأخذني إلى جانبه ويقول لي: “تعالى نعيد سوا تاني وتعالى نقول الجملة دي بأريحية أكتر”، مؤكدًا أنه شخص جميل راقي وله العديد من المواقف معه.