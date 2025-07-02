عاجل: لا يدرك معنى القنبلة الذرية

شكرا لاهتمامكم بخبر لا يدرك معنى القنبلة الذرية والان مع التفاصيل



كازومي ماتسوي عمدة هيروشيما اليابانية يرد بقوة على مقارنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين إلقاء القنبلة الذرية عام 1945 والغارات الجوية الأخيرة على إيران.

وفي تصريحات إعلامية أدلى بها اليوم الأربعاء، قال ماتسوي “يبدو لي أنه (ترامب) لا يدرك حقا ماذا تعني القنبلة الذرية التي تودي بعدد هائل من المواطنين الأبرياء.. وتهدد بقاء البشرية”.

وأضاف “أود أن يزور الرئيس ترامب هيروشيما ليستوعب معنى القصف الذري ويشعر بما حل بهيروشيما”.

وكانت الولايات المتحدة قد ألقت قنبلة ذرية على هيروشيما في 6 أغسطس/آب 1945 وأخرى على ناغازاكي بعدها بثلاثة أيام، وهما الحالتان الوحيدتان في التاريخ التي تم فيهما استخدام الأسلحة النووية في الحروب.

وبعيد ذلك استسلمت اليابان، مما أنهى الحرب العالمية الثانية.

وقضى حوالي 140 ألف شخص في هيروشيما و74 ألفا في ناغازاكي، بينما لقي كثيرون مصرعهم لاحقا بسبب التعرض للإشعاع.

وفي 22 يونيو/حزيران الماضي، وبعد أيام من الضربات الإسرائيلية على إيران، قصفت الولايات المتحدة 3 مواقع نووية إيرانية.

وبعد ذلك دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين إيران وإسرائيل، منهيا حربا دامت 12 يوما.

ولاحقا، قال ترامب: “لا أريد استخدام مثال هيروشيما ولا مثال ناغازاكي، لكنه كان أساسا أمرا مشابها”.

وأضاف في قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي “ساهم ذلك في إنهاء الحرب”.

وأثارت تعليقات ترامب غضب الناجين وتظاهرة في هيروشيما.

والأسبوع الماضي، أقر مجلس المدينة اليابانية مذكرة تدين التصريحات التي تبرر استخدام القنابل الذرية.

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