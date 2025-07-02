عاجل: برشلونة يترك باب الرحيل مفتوحا للاعبه

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- ذكر الصحفي ميغيل سانز أن نادي برشلونة لا يغلق الباب أمام رحيل لاعبه مارك كاسادو في حال وصول عرض مالي ضخم .

اللاعب تلقى بالفعل عروضا قوية من تشيلسي وأتلتيكو مدريد والنادي الكتالوني يراقب الوضع عن كثب ، ولكن القرار النهائي سيكون بيد المدرب الالماني هانز فليك .

من المتوقع أن يجتمع فليك مع كاسادو بعد انتهاء الاجازة والعودة الى التدريبات وسيكون الالماني صريحا مع اللاعب بشأن دوره ، خاصة في ظل عودة برنال المنتظرة في سبتمبر.