عاجل: الصفقة الأولى.. الوحدة الإماراتي يضم لاعب برشلونة

شكرا لاهتمامكم بخبر الصفقة الأولى.. الوحدة الإماراتي يضم لاعب برشلونة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - أبرم نادي الوحدة الإماراتي أولى صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بضم لاعب من برشلونة الإسباني.

وأعلن نادي الوحدة في بيان رسمي، الأربعاء، عن تعاقده مع الجناح الأسباني الشاب أرناو براداس قادما من برشلونة.

وقال الوحدة في بيانه: “تعلن شركة نادي الوحدة لكرة القدم عن تعاقدها مع اللاعب الشاب أرناو براداس (19 عاما) حتى عام 2029”.

وأضاف: “سيتم قيد براداس في فئة اللاعب المقيم ضمن إطار استراتيجية النادي لتعزيز صفوف الفريق الأول بالمواهب الشابة”.

وأتم: “يرحب مجلس إدارة النادي باللاعب في موطن الأبطال، متمنيا لهُ التوفيق والنجاح خلال استحقاقات الموسم المقبل”.

من هو أرناو براداس لاعب الوحدة الجديد؟



براداس من مواليد عام 2006، وانضم إلى أكاديمية برشلونة “لاماسيا” في طفولته، حيث يلعب كجناح أيسر، وأحيانا على الرواق الأيمن.

وتدرج براداس في الفئات العمرية بأكاديمية النادي الكتالوني، وصولا إلى فريق الشباب تحت 19 عاما في 2023.

وكان عقد براداس مع برشلونة يمتد حتى 30 يونيو/حزيران الماضي، مما يعني انضمامه إلى الوحدة في صفقة انتقال حر.

وسبق أن خاض اللاعب الشاب 7 مباريات مع منتخب إسبانيا تحت 16 عاما.

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