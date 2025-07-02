أخبار اليمن : غزة.. القطاع الصحي يحتضر

غزة.. القطاع الصحي يحتضرحذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم، من أن النظام الصحي في قطاع غزة يواجه خطر التوقف التام بدون الوقود، داعية إلى إدخاله بشكل فوري إلى القطاع.

وقالت المنظمة في منشور على منصة "إكس"، إنه لم تدخل أي شحنة وقود إلى غزة منذ أكثر من 120 يومًا وهذا أدى إلى شلل في العمليات الإنسانية، بما في ذلك الدعم المقدم لقطاع الرعاية الصحية، ما دفع بالمستشفيات إلى حافة الانهيار.

وأوضحت أنه في ظل القصف المتواصل وتزايد أعداد المصابين، تكافح المستشفيات لتقديم حتى أبسط الخدمات المنقذة للحياة.

ونوّهت المنظمة أنها تمتلك حاليًا احتياطات وقود محدودة جدًا في شمال وجنوب غزة، بالكاد تكفي لتشغيل 17 مستشفى تعمل بشكل جزئي ولفترة قصيرة فقط.

وذكرت أن الكمية المحدودة من احتياطي الوقود التابع للأمم المتحدة تقع في منطقة يصعب الوصول إليها حاليًا.

وشددت المنظمة الأممية، على أنه من دون وقود، فإن النظام الصحي في غزة، يواجه خطر "التوقف الكامل"، داعية إلى إدخال الوقود إلى قطاع غزة بشكل فوري.

ويبلغ عدد المستشفيات العاملة في غزة 16 مستشفى تعمل جزئيًا، بينها 5 حكومية و11 خاصة، من أصل 38 مستشفى، وفق وزارة الصحة في غزة.

كما تعمل في القطاع 8 مستشفيات ميدانية تقدّم خدمات طارئة على وقع الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين منذ أكثر من عام ونصف.

وفي يونيو الماضي، حذّرت وزارة الصحة في غزة مرارًا من تعطل تقديم خدماتها الحيوية جراء أزمة الوقود الناجمة عن إغلاق إسرائيل للمعابر ومنع إدخال المساعدات الإغاثية والبضائع.

ويغلق الكيان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي بشكل محكم معابر غزة أمام شاحنات إمدادات ومساعدات مكدسة على الحدود، ولا يسمح إلا بدخول عشرات الشاحنات فقط، بينما يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى 500 شاحنة يوميًا كحد أدنى.