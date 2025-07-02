عاجل: عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا بالسعودية في هذا الموعد

عدن - ياسمين عبد العظيم - يستعد الهضبة المطرب عمرو دياب لإحياء حفل غنائي يوم 10 يوليو الجاري بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن حفلات صيف 2025.

وطرحت شركة بنش مارك المنظمة للحفل، الملصق الدعائي له عبر “إنستجرام”، وعلقت: “ليلة مميزة حلقة حماسية مع الهضبة عمرو دياب، راح تكون أول من يسمع الألبوم على المسرح”، 10يوليو، جدة مسرح عبادي الجوهر أرينا، تتاح التذاكر بتاريخ 3 يوليو الساعة 9 مساء.”.

ألبوم عمرو دياب الجديد

ويستعد عمرو دياب لطرح ألبومه الجديد “ابتدينا” غدا عبر يوتيوب، وجميع منصات التواصل الاجتماعي”.

ونشر عمرو دياب الملصق الدعائي للألبوم، عبر صفحته على موقع “إنستجرام”، وكتب: “فاضل 24 ساعة”.

كما كان الملحن عادل حقي قد نشر منذ أيام، الملصق الدعائي للأغنية عبر “فيسبوك”، وعلق: “عمرو دياب، ابتدينا”.

ألبوم ابتدينا.. عودة قوية للتعاون مع عمرو مصطفى

ويعتبر ألبوم ابتدينا بمثابة عودة للتعاون مع الملحن عمرو مصطفى من جديد بعد الصلح وتصفية الخلافات بينهما، كما يعتبر هو أول ألبومات الهضبة في موسم صيف 2025.

حفل عمرو دياب بالساحل

ومن ناحية أخرى، يستعد عمرو دياب لإحياء حفل غنائي 4 يوليو الجاري بالساحل الشمالي، وقد حددت الشركة المنظمة للحفل أسعار التذاكر فئات عدة، والتي جاءت كالتالي:

14 ألف جنيه، 9 آلاف جنيه، 8 آلاف جنيه، و7 آلاف جنيه، بينما يتبقى للجمهور 3 فئات، تترواح أسعارها بين 4 آلاف جنيه و20 ألفًا.

عمرو دياب في الجامعة الأمريكية

وفي مايو الماضي، كان عمرو ديباب قد أحيا حفًلا غنائيًا كبيرًا بالجامعة الأمريكية، قدّم خلاله مجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة في حضور جمهوره.

وقدّم دياب خلال الحفل، عددًا كبيرًا من الأغنيات من بينها “ده لو اتساب”، “تملي معاك”، “أنت الحظ”، “مبتغيبش”، “كان طيب”، “أيام وبنعيشها”، و“خلصت فيك كل الكلام”.