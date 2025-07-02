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عاجل: الدوري الفرنسي يعزز مكانته بعودة اثنين من ابطال مونديال 2018

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  • عاجل: الدوري الفرنسي يعزز مكانته بعودة اثنين من ابطال مونديال 2018 1/3
  • عاجل: الدوري الفرنسي يعزز مكانته بعودة اثنين من ابطال مونديال 2018 2/3
  • عاجل: الدوري الفرنسي يعزز مكانته بعودة اثنين من ابطال مونديال 2018 3/3

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- عزز الدوري الفرنسي مكانته بعد عودة اثنين من ابطال مونديال 2018 مع منتخب الديوك للعب فيه .

الامر يتعلق بمتوسط الميدان بول بوغبا الذي انضم لنادي موناكو في اول تجربة له في الدوري الفرنسي بعدما لعب من قبل في ايطاليا لنادي جوفنتوس و في انجلترا لنادي مانشستر يونايتد .

المهاجم المخضرم اوليفيي جيرو هو الاخر ترك الدوري الامريكي و عاد للدوري الفرنسي منضما لنادي ليل .

بوغبا و جيرو كانا ضمن الفريق الاساسي للمنتخب الفرنسي في نهائيات كاس العالم بروسيا عام 2018 عندما توج باللقب العالمي الثاني في تاريخه .

الصحافة الفرنسية هللت بقدومهما و اعتبرت انضمام نجمين مثل بوغبا و جيرو مكسبا كبيرا للدوري الفرنسي الذي يعاني من هجرة المع نجومه نحو الخارج خاصة انهما يحظيان بشعبية جارفة و بالأخص انهما انضما لناديين ينافسان نادي العاصمة باريس سان جيرمان .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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