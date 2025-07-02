عاجل: الدوري الفرنسي يعزز مكانته بعودة اثنين من ابطال مونديال 2018

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- عزز الدوري الفرنسي مكانته بعد عودة اثنين من ابطال مونديال 2018 مع منتخب الديوك للعب فيه .

الامر يتعلق بمتوسط الميدان بول بوغبا الذي انضم لنادي موناكو في اول تجربة له في الدوري الفرنسي بعدما لعب من قبل في ايطاليا لنادي جوفنتوس و في انجلترا لنادي مانشستر يونايتد .

المهاجم المخضرم اوليفيي جيرو هو الاخر ترك الدوري الامريكي و عاد للدوري الفرنسي منضما لنادي ليل .

بوغبا و جيرو كانا ضمن الفريق الاساسي للمنتخب الفرنسي في نهائيات كاس العالم بروسيا عام 2018 عندما توج باللقب العالمي الثاني في تاريخه .

الصحافة الفرنسية هللت بقدومهما و اعتبرت انضمام نجمين مثل بوغبا و جيرو مكسبا كبيرا للدوري الفرنسي الذي يعاني من هجرة المع نجومه نحو الخارج خاصة انهما يحظيان بشعبية جارفة و بالأخص انهما انضما لناديين ينافسان نادي العاصمة باريس سان جيرمان .