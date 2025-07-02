عاجل: غرفة التطوير العقاري: تعديل قانون الإيجار سيؤثر مباشرة على سوق العقارات

شكرا لاهتمامكم بخبر غرفة التطوير العقاري: تعديل قانون الإيجار سيؤثر مباشرة على سوق العقارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، المستشار أسامة سعد الدين، أن قانون الإيجار القديم من المتوقع أن يكون له تأثير مباشر على سوق العقارات في مصر.

وأشار سعد الدين، خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج “اقتصاد مصر” المذاع على قناة أزهري، إلى أن القانون قد يؤثر في معدلات الطلب والعرض، ما قد يؤدي إلى تحريك أسعار العقارات، لافتًا إلى أن السوق العقاري يتأثر بشكل واضح بأي تغييرات تشريعية.

الأسعار النهائية للوحدات

وفي سياق متصل، أوضح أن التعديلات الأخيرة على ضريبة القيمة المضافة – والتي رفعتها من 5% إلى 14% في بعض أعمال المقاولات – سيكون لها تأثير طفيف على الأسعار النهائية للوحدات، يراوح بين 0.5% وأقل من 1% على المستهلك، نظرًا لأنها تطبق على التوريد والتركيب وليس على كامل سعر العقار.

وافق مجلس النواب نهائيًا خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض البنود في قانون الإيجار القديم، وذلك في 10 مواد، نلقي الضوء عليها في السطور التالية:

البنود في مواد قانون الإيجار القديم

– تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (7 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(5 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

-إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

-زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيهًا) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

-زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.

-زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (15%).

– تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (3 شهور) من تاريخ العمل بالقانون.

-استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

-منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.

-إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة.

-تلغى القوانين السابقة بشأن الإيجار القديم اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

وسيتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية على أن يبدأ العمل به من التالي لتاريخ نشره.