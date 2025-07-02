عاجل: نتيجة هندسة القاهرة 2025.. كل ما تريد معرفته

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت كلية الهندسة بجامعة القاهرة، نتيجة هندسة القاهرة 2025 للفصل الدراسى الثانى 2025، على الموقع الرسمي للكلية عبر الإنترنت، حيث يُمكن للطالب الاستعلام عنها بكل سهولة.

رابط نتيجة هندسة القاهرة 2025

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة هندسة القاهرة 2025، بكلية الهندسة من خلال الموقع الرسمى للكلية من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع كلية الهندسة بجامعة القاهرة اضغط هنـــــــــــــــا.

إدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم السري ورقم الجلوس.

الضغط على زر “استعلام” للحصول على النتيجة.

أقسام كلية هندسة جامعة القاهرة 2025/2026

وتتضمن كلية الهندسة عددًا كبيرًا من الأقسام المتخصصة، وهي كالآتي:

قسم هندسة الطيران والفضاء.



قسم هندسة المعمارية.



قسم هندسة الطبية.



قسم هندسة الكيميائية.



قسم هندسة الحاسبات.



قسم هندسة القوى الكهربية.



قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية.



قسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية.



قسم الري والهيدروليكا.



قسم التصميم الميكانيكي والإنتاج.



قسم هندسة القوى الميكانيكية.



برنامج هندسة القوى الميكانيكية.



برنامج هندسة الجيولوجيا والتعدين.



برنامج هندسة الفلزات.



قسم الأشغال العامة.



قسم الهندسة الإنشائية.

مصاريف كلية هندسة جامعة القاهرة 2025

يذكر أن إجمالي رسوم المصروفات الدراسية لطلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة بنظام الفصلين الدراسيين، بلغ 4850 جنيهًا، وهي الرسوم الأساسية التي يدفعها الطلاب.

درجات الرأفة لكلية الهندسة القاهرة 2025

وتطبق كلية الهندسة نظام درجات الرأفة ويمكن استخدامها في المجموع الكلي لدرجات كل مادة من مواد التخلف، وتصل لـ6% لكل مادة، والحد الأقصى مادتين فقط، ويشترط أن يكون الطالب حاصلًا على الأقل على 44% في أعمال السنة والامتحان التحريري، أو في التحريري فقط ويكون الحد الأقصى للطالب 3% من إجمالي المجموع الكلي للسنة ويمكن توزيع النسبة على عدد غير محدود للمواد ولا تزيد النسبة 15% من درجة المادة ويشترط أن الطالب يكون حاصلًا على 30% على الأقل في الامتحان.