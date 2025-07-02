أخبار اليمن : حماس: تسلّمنا مقترحات اتفاق وقف النار

حماس: تسلّمنا مقترحات اتفاق وقف النار
أعلنت حركة حماس أنها تسلّمت، اليوم، مقترحات من الوسطاء بشأن اتفاق لوقف النار في قطاع غزة، مشددة على أنها تجري مشاورات لمناقشة المقترحات "بمسؤولية عالية".
وقالت حماس، في بيان، "إننا نتعامل بمسؤولية عالية ونجري مشاورات وطنية لمناقشة ما وصلنا من مقترحات الإخوة الوسطاء من أجل الوصول لاتفاق يضمن إنهاء العدوان وتحقيق الانسحاب وإغاثة شعبنا بشكل عاجل في قطاع غزة".
وأوضحت الحركة أن "الوسطاء يبذلون جهوداً مكثفة من أجل جسر الهوة بين الأطراف والوصول إلى اتفاق إطار وبدء جولة مفاوضات جادة".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في وقت سابق، أنّ إسرائيل وافقت على "الشروط اللازمة" لإتمام وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً في غزة، تُبذل خلاله جهود لإنهاء الحرب.
وقال ترامب إنّ ممثلين عنه عقدوا اجتماعاً "طويلاً وبنّاءً" مع الإسرائيليين، يوم أمس الثلاثاء، بشأن غزة.
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