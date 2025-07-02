عاجل: شهادات بنك مصر 2025 بالجنيه والدولار وأعلى عائد سنوي

شكرا لاهتمامكم بخبر شهادات بنك مصر 2025 بالجنيه والدولار وأعلى عائد سنوي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن بنك مصر طرح باقة جديدة من شهادات الادخار لعام 2025، تتضمن شهادات بالعملة المحلية (الجنيه المصري) وأخرى بالدولار الأمريكي، بعوائد سنوية تنافسية تصل إلى 27%، في إطار جهوده لتلبية متطلبات العملاء المختلفة.

وتتميز هذه الشهادات بتنوعها بين العائد الثابت والمتغير، مع مرونة في دورية صرف العائد، وإمكانية الاكتتاب الإلكتروني عبر تطبيق BM Online أو الموقع الرسمي للبنك، دون الحاجة لزيارة الفرع.

شهادات بنك مصر بالجنيه المصري.. “ابن مصر” المتدرجة

– العائد:

السنة الأولى: 27% السنة الثانية: 22% السنة الثالثة: 17%

– دورية الصرف: شهري، ربع سنوي، أو سنوي

– الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

شهادة “القمة” (عائد ثابت – 3 سنوات)

– العائد: 18.5% يصرف شهريًا

– الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

شهادة “يوماتي” (عائد يومي متغير – 3 سنوات)

– العائد السنوي: حتى 23.75%

– دورية الصرف: يومية

– الحد الأدنى: 1000 جنيه

شهادات طويلة الأجل

– 5 سنوات: 12.25% شهريًا أو 12.5% سنويًا

– 7 سنوات: 12.75% شهريًا

شهادة “أمان المصريين” (3 سنوات)

– العائد: 13% بنهاية المدة

– الفئات: من 500 إلى 2500 جنيه

– المزايا: تغطية تأمينية وسحوبات ربع سنوية

شهادات بالدولار الأمريكي.. شهادة “إيليت” (3 سنوات)

– العائد: 6% سنويًا

– دورية الصرف: ربع سنوي

– الحد الأدنى: 1000 دولار

شهادة “القمة الدولارية” (3 سنوات)

– العائد: 8% سنويًا يُصرف بنهاية المدة

– الحد الأدنى: 1000 دولار

شهادة “الثبات” بالدولار (3 أو 5 سنوات)

– العائد:

شهريًا: من 5.00% إلى 5.15% ربع سنوي: من 5.05% إلى 5.20% سنويًا: من 5.15% إلى 5.30%

شهادة “الاختيار التراكمية”

– المدة: 3 أو 5 سنوات

– العائد: يُصرف بنهاية المدة

– الحد الأدنى: 936 دولار (3 سنوات) – 895 دولار (5 سنوات)

شهادة “بلادي” للمصريين بالخارج

– المدة: 1 أو 3 أو 5 سنوات

– العائد: من 2.10% إلى 2.20% نصف سنويًا

– الحد الأدنى للشراء: 100 دولار

– الشراء من الخارج فقط عبر الحسابات البنكية الرسمية

طريقة شراء الشهادات أونلاين

من خلال تطبيق BM Online

– تسجيل الدخول

– اختيار “شهادات الادخار”

– تحديد نوع الشهادة، المبلغ، ودورية العائد

– تأكيد العملية

من خلال الموقع الرسمي لبنك مصر

– الدخول على www.banquemisr.com

– اختيار الشهادة المطلوبة

– إدخال البيانات المطلوبة

– تقديم الطلب

– كما يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع بنك مصر المنتشرة بجميع المحافظات.