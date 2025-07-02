عاجل: ماركا تكشف الوجهات المحتملة لميسي استعدادا للمونديال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشفت صحيفة ماركا عن الوجهات المحتملة للنجم الارجنتيني ليونيل في حال رحل عن ناديه الحالي انتر ميامي الامريكي لخوض تجربة اخرى من اجل الاعداد للمشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كاس العالم 2026.

ميسي حسب تقارير اعلامية قرر رفع جاهزيته للمونديال من خلال اللعب في بطولة اكثر تنافسية من الدوري الامريكي .

حسب تقرير ماركا فان هناك ثماني وجهات سيفاضل بينها ميسي ليسلك احدها ، و هي على النحو التالي حسب الوجهة الاقرب له :

1- العودة الى برشلونة .

2- العودة الى الارجنتين للعب في نادي نيولز اولد بويز.

3- الانتقال للدوري السعودي .

4- الانضمام الى بايرن ميونيخ

5- العودة الى باريس سان جيرمان .

6- الانتقال الى الدوري الانجليزي الممتاز للعب اما مع مانشستر سيتي او تشيلسي او ارسنال.