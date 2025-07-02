عاجل: تقديم أولى ثانوي 2025.. كل ما تريد معرفته

شكرا لاهتمامكم بخبر تقديم أولى ثانوي 2025.. كل ما تريد معرفته والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن خطوات التقديم للصف الأول الثانوي 2025، وذلك مع اقتراب العام الدراسى الجديد 2025-2026.
رابط التقديم أولى ثانوى 2025
ويمكن للطلاب التقديم للصف الأول الثانوي فى العام الدراسي الجديد عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اضغط هنـــــــــــــــا
خطوات تقديم أولى ثانوي 2025
وهناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها للتقديم في أولى ثانوي 2025، عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم، وهي كالآتي:
- تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني المدرسي وكلمة المرور، بالإضافة إلى إدخال الرقم القومي وكود الطالب.
- إكمال البيانات الشخصية والبيانات الدراسية في الملف الشخصي.
- اختيار نوع التعليم المرغوب فيه (عام، تجاري، صناعي، زراعي، فندقي) حسب التنسيق المتاح.
- إملاء الرغبات واختيار المدارس التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.
- حفظ الرغبات مع إمكانية تعديلها قبل إغلاق باب التقديم.
- طباعة استمارة الرغبات لتقديمها مع الملف الورقي في المدرسة.
الأوراق المطلوبة للتقديم الصف الأول الثانوى
ونستعرض الأوراق المطلوبة للتقديم الصف الأول الثانوى في السطور التالية:
- أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية مع 3 إلى 5 صور.
- شهادة الميلاد الأصلية الإلكترونية مع 3 إلى 5 صور.
- 3 صور من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر (الأب أو الأم) ومكتوب عليها رقم الهاتف والعنوان.
- 4 إلى 6 صور شخصية حديثة للطالب، مكتوب عليها الاسم رباعي.
- ملف التقديم الورقي الذي يحتوي على طلب الالتحاق الرسمي والدمغات الحكومية.
- 3 نسخ من إيصال دفع المصروفات الدراسية.
- شهادة صحية مع كشف طبي من مستشفى حكومية، والبطاقة الصحية للطالب.
- في حالة وجود ظروف خاصة مثل وفـاة الأب أو الطلاق، يجب تقديم المستندات القانونية الداعمة مثل شهادة الوفـاة أو الولاية التعليمية مع صور بطاقات شخصية إضافية.
- ملف لحفظ الأوراق، وستيكر مكتوب عليه بيانات الطالب كاملة.
- طابع مهني تعليمي وطابع دعم مشروعات حسب متطلبات المدرسة.