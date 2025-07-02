عاجل: تقديم أولى ثانوي 2025.. كل ما تريد معرفته

عدن - ياسمين عبد العظيم - يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن خطوات التقديم للصف الأول الثانوي 2025، وذلك مع اقتراب العام الدراسى الجديد 2025-2026.

رابط التقديم أولى ثانوى 2025

ويمكن للطلاب التقديم للصف الأول الثانوي فى العام الدراسي الجديد عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اضغط هنـــــــــــــــا

خطوات تقديم أولى ثانوي 2025

وهناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها للتقديم في أولى ثانوي 2025، عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم، وهي كالآتي:

تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني المدرسي وكلمة المرور، بالإضافة إلى إدخال الرقم القومي وكود الطالب.

إكمال البيانات الشخصية والبيانات الدراسية في الملف الشخصي.

اختيار نوع التعليم المرغوب فيه (عام، تجاري، صناعي، زراعي، فندقي) حسب التنسيق المتاح.

إملاء الرغبات واختيار المدارس التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

حفظ الرغبات مع إمكانية تعديلها قبل إغلاق باب التقديم.

طباعة استمارة الرغبات لتقديمها مع الملف الورقي في المدرسة.

الأوراق المطلوبة للتقديم الصف الأول الثانوى

ونستعرض الأوراق المطلوبة للتقديم الصف الأول الثانوى في السطور التالية: