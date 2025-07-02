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عاجل: خصوم ريال مدريد المحتملين حال الوصول الى نهائي مونديال الاندية

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- تأهل ريال مدريد الى ربع نهائي كأس العالم للاندية بعد فوزه على يوفنتوس بهدف دون رد، مساء امس الثلاثاء، في دور الـ 16.

الريال ضرب موعدا مع بروسيا دورتموند في ربع النهائي يوم السبت القادم الموافق 5 يوليو المقبل ، وحال تأهله الى نصف النهائي سيواجه إما بايرن ميونخ أو باريس سان جيرمان في اليوم التاسع من نفس الشهر.

خصوم الريال المحتملين حال الوصول الى نهائي مونديال الاندية هم:

الهلال

فلومينينسي

تشيلسي

بالميراس.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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