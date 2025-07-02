عاجل: عرض تركي لباريس سان جيرمان من اجل لاعبه الاسباني

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- تلقت ادارة نادي باريس سان جيرمان عرضا من نظيرتها لنادي فنربخشه التركي للتعاقد مع لاعبه الاسباني ماركو اسينسيو العائد الى حديقة الامراء بعد انقضاء اعارته لاستون فيلا .

العرض حسب ما اوردته صحيفة ليكيب الفرنسية بلغت قيمته المالية 15 مليون يورو قبل عام عن انقضاء عقده مع باريس سان جيرمان .

ماركو اسينسيو مطالب بالرحيل عن حديقة الامراء كونه لا يدخل ضمن خطط مواطنه المدرب لويس انريكي .