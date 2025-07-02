عاجل: انهيار شقيق أحمد عامر في العزاء “فيديو”

عدن - ياسمين عبد العظيم - بدأ منذ قليل، عزاء المطرب الشعبي الراحل أحمد عامر بمسقط رأسه بمحافظة الغربية، وشهد حضور عدد كبير من النجوم الذين تأثروا بشكل كبير لرحيله في الساعات الأولى من صباح اليوم.

عزاء أحمد عامر

وفي أثناء بداية العزاء، انهار شقيق أحمد عامر من البكاء خلال استقبال الحضور، وبدا على وجهه الحزن والألم الشديدين لفقدان شقيقه في سن صغيرة.

انهيار شقيق أحمد عامر في عزائه

وحضر الفنانون حمو بيكا، وسعد الصغير، ومحمود الليثي، وحمادة الليثي ليقدموا واجب العزاء في صديقهم أحمد عامر، حيث تأثروا بشكل ملحوظ لرحيله.

سبب وفاة المطرب أحمد عامر

من جانبه كشف مدير أعمال أحمد عامر، تفاصيل وفاة الراحل في تصريحات خاصة لـ”تليجراف مصر”، حيث قال إن المطرب شعر بألم بسيط، وتم نقله إلى أحد المستشفيات بالقاهرة، مضيفًا: “الأطباء قالوا إن حالته مستقرة، لكن بعد ساعات قليلة حصلت سكتة قلبية وتوفـي على الفور”.

حزن على وفاة المطرب أحمد عامر

وتعيش الساحة الفنية الشعبية حالة من الحزن بعد الإعلان المفاجئ عن رحيل أحمد عامر، الذي كان قد اعتذر قبل ساعات من رحيله عن استكمال أعماله الفنية بسبب ظرف صحي طارئ، في منشور رسمي عبر صفحته على “فيسبوك”.

من هو أحمد عامر؟

وُلد أحمد عامر في مصر ونشأ في بيئة شعبية بسيطة.

بدأ مسيرته بالغناء في الحفلات والمناسبات الشعبية.

رحل في العقد الثالث من عمره.

تميز بأسلوبه الحماسي وكلماته المؤثرة.

من أشهر أغانيه: “مبقتش مستغرب”، “الكل خاب”، و”صحبة بمليون وش”.

آخر كلماته للجمهور

قبل ساعات من رحيله، كتب أحمد عامر منشورًا مؤثرًا على صفحته الرسمية قال فيه: “أنا تعبان شوية ومش هقدر أشتغل الأيام دي.. ادعوا لي ربنا يقومني بالسلامة”.

لكن القدر لم يمهله، وجاء رحيله صادمًا لمحبيه وترك أثرًا بالغًا في قلوب جمهوره وزملائه في الوسط الفني.