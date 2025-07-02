أخبار اليمن : هيئة المواصفات تصدر تعميماً جديداً بهذا الشأن

هيئة المواصفات تصدر تعميماً جديداً بهذا الشأنأصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تعميمًا إلى الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ومستوردي مدخلات منظومة الطاقة المتجددة.

تضمن التعميم الحصول على الإعفاء الجمركي لمدخلات منظومة الطاقة المتجددة "الألواح الشمسية، بطاريات تخزين الطاقة، عواكس الجهد، انفرترات الطاقة والسخانات الشمسية".

وأكدت الهيئة في التعميم ضرورة التزام مستوردي منظومة الطاقة المتجددة بتقديم طلب الاستشارة الفنية مختومة بختم المستورد بصورة رسمية للهيئة بطلب دراسة الوثائق "الملف الفني الخاص بالصنف أو الأصناف المستوردة" قبل وصول الشحنة إلى المركز أو المنفذ الجمركي بفترة لا تقل عن 20 يومًا.

وشددت الهيئة على ضرورة أن يتضمن طلب الاستشارة الفنية المقدم للهيئة تفاصيل بيانات المستورد والصنف أو الأصناف التي تم استيرادها وتفاصيل الوثائق المرفقة.

وفيما يخص خلايا بطاريات الليثيوم، لكونها تصنف منتجات عالية الخطورة، أكدت الهيئة ضرورة تقديم المستورد شهادات المطابقة وتقرير الفحص صادر من جهات معتمدة وفق المواصفة القياسية IEC 62619 للبطارية كشرط أساسي للحصول على الإعفاء الجمركي للمنتج وإرفاق وثائق تثبت مطابقة المنتج لاشتراطات المواصفات الخاصة بالأداء.

وأشارت الهيئة إلى أنها غير مسؤولة عن تأخير وحجز الشحنات في المراكز والمنافذ الرقابية وعدم الحصول على الإعفاء الجمركي في حال عدم الالتزام بالتعليمات الواردة في التعميم، محملة المستورد المسؤولية الكاملة.

كما أكدت أن تقديم طلبات الاستشارة الفنية "دراسة الوثائق" سيكون خلال الفترة المقبلة متاحًا عبر منصة بوابة الخدمات الالكترونية "تسهيل" بشكل كامل وذلك لتوفير الوقت والجهد لإجراءات أتمتة المعاملات وتقديم الخدمات عبر البوابة.

وأوضحت أن القرارات تأتي في إطار جهود الهيئة لتبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على الإعفاء الجمركي لمدخلات منظومة الطاقة المتجددة وفقا للآلية المعتمدة الخاصة بتنفيذ الهيئة لدورها المناط فيما يخص الإعفاءات الجمركية لمدخلات الطاقة ووفقا لمهام واختصاصات الهيئة بموجب القوانين واللوائح والتشريعات ذات العلاقة.

