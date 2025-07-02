عاجل: 3.8 مليون برميل.. زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الأمريكية

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم، زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط الخام خلال الأسبوع المنتهي في 27 يونيو، ما فاجأ الأسواق التي كانت تترقب تراجعًا في حجم المخزون.

وبحسب البيانات سجلت المخزونات ارتفاعًا بنحو 3.8 مليون برميل في الوقت الذي كانت فيه التقديرات تشير إلى انخفاض قدره 3.5 مليون برميل، ما يعكس عودة ضخ كميات أكبر من الخام إلى المخازن بعد انخفاض حاد بلغ 5.8 مليون برميل في الأسبوع السابق.

تحركات محدودة في أسعار الخام

وجاء هذا التغير في المخزونات بالتزامن مع تحركات محدودة في أسعار الخام، إذ ارتفعت العقود الفورية لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، ليسجل سعر البرميل نحو 538 دولارًا.

ويعد تقرير المخزونات الأمريكية من المؤشرات الأساسية التي تراقبها أسواق الطاقة العالمية، نظرًا لتأثيره المباشر على توازن العرض والطلب، وتوجهات الأسعار في السوق العالمية.

وتسهم هذه البيانات أيضًا في تشكيل قرارات المضاربين والمستثمرين بشأن مستقبل حركة الأسعار على المدى القصير والمتوسط.

معدلات التضخم العالمي

وتمثل تقلبات المخزونات عاملًا مؤثرًا في معدلات التضخم العالمي، كونها تؤثر على أسعار الطاقة وتكاليف الإنتاج، ما ينعكس على الاقتصاد العالمي بأسره خاصة في القطاعات الحساسة لاستخدام الوقود.

ويرى محللون أن استمرار تراجع المخزونات الأمريكية قد يشير إلى ضغط تصاعدي محتمل على الأسعار خلال الفترات المقبلة، إلا أن استقرار السوق سيظل مرهونًا بمستويات الطلب العالمي والتطورات الجيوسياسية التي تؤثر على تدفقات الطاقة، لا سيما من المناطق المنتجة الرئيسية.

ارتفاع مخزونات البنزين

ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 4.2 مليون برميل لتصل إلى مستوى 232.1 مليون برميل، في وقت كانت التقديرات تشير إلى انخفاض طفيف لا يتجاوز 0.5 مليون برميل فقط، ما يعكس تراجعًا في مستويات الطلب على الوقود أو زيادة في وتيرة الإنتاج المحلي.

وتراجعت مخزونات المقطرات، التي تشمل وقود الديزل والتدفئة، بمقدار 1.7 مليون برميل، مسجلة 103.6 مليون برميل، وهو تراجع فاق التقديرات التي كانت تتوقع انخفاضًا بنحو 1.5 مليون برميل.