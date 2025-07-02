عاجل: برشلونة يحطم رقمه القياسي في المبيعات اليومية بفضل القميص الجديد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: حقق نادي برشلونة إنجازًا تسويقيًا جديدًا اليوم الأربعاء، بعد أن تجاوز في تمام الساعة الواحدة ظهرًا الرقم القياسي السابق لمبيعاته في يوم واحد.

ويعود الفضل في هذا الإنجاز إلى الإقبال الكبير على القميص الرسمي الجديد للموسم القادم، الذي نال إعجاب الجماهير بسرعة قياسية.

هذا النجاح يعكس الشعبية الجارفة للنادي عالميًا، ويؤكد فعالية استراتيجيته التسويقية، خاصة في ما يتعلق بالتصميمات الجذابة لقمصان الفريق.