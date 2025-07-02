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عاجل: منشور بيلينغهام يفجر أزمة بين يوفنتوس وفلاهوفيتش!

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  • عاجل: منشور بيلينغهام يفجر أزمة بين يوفنتوس وفلاهوفيتش! 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أشعل دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس جدلًا واسعًا، بعدما وضع “إعجابًا” على منشور احتفالي لجود بيلينغهام نجم ريال مدريد، عقب فوز الملكي على “السيدة العجوز” في ثمن نهائي كأس العالم للأندية.

التصرف أثار غضب جماهير يوفنتوس، التي اعتبرته إهانة في وقت يمر فيه الفريق بلحظة خيبة أوروبية، خاصة أن فلاهوفيتش لم يشارك في المباراة وبقي حبيس دكة البدلاء.

ووفقا لتقارير صحفية إيطالية، فإن العلاقة بين اللاعب والنادي وصلت إلى مرحلة حرجة، وسط تكهنات برحيله هذا الصيف رغم أن عقده يمتد حتى 2026، في ظل عروض أوروبية وتركية سبق أن رفضها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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