عاجل: مصر تدعو لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية وتغليب لغة الحوار

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، اليوم، أهمية الحلول الدبلوماسية والسياسية وتغليب لغة الحوار لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الاتصال تناول آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، مشددًا على دعم مصر الكامل لكافة الجهود الرامية للوصول لتسوية سلمية للأزمة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف السفير الشناوي، أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وسبل استعادة الاستقرار في المنطقة، حيث أكد الجانبان ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وأهمية العودة مرة أخرى لمائدة المفاوضات لتسوية الأزمة سلميًا.

واستعرض الرئيس الجهود التي تبذلها الدولة المصرية من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس بحث مع زيلينسكي سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف آفاق التعاون في مختلف المجالات لاسيما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما.

التهدئة الإقليمية الجارية

وفي وقت سابق، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية الاستفادة من التهدئة الإقليمية الجارية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة للقطاع.

وذكر السفير محمد الشناوي، أن الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، تناول أيضًا الأوضاع الإقليمية وسبل استعادة الاستقرار في المنطقة، واستعرض الرئيس الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وشدد الرئيس السيسي على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بما يتسق مع مقررات الشرعية الدولية هو الضامن الوحيد لاستقرار مستدام في الشرق الأوسط.

وصرح الشناوي أن الرئيس قدم التهنئة لرئيس الوزراء الكندي على فوزه في الانتخابات العامة مؤخرًا، بما يعكس ثقة الناخب الكندي، معربًا عن خالص التمنيات لرئيس الوزراء الكندي بالتوفيق والنجاح، مؤكدًا تطلع مصر للعمل مع الحكومة الكندية من أجل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.