عاجل: سامح حسين “طبيب مشاكس” في فيلم “تحت الطلب”

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف مصدر مقرب من الفنان سامح حسين، تفاصيل دوره في فيلم “تحت الطلب”، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بجميع دور العرض السينمائي.

سامح حسين في تحت الطلب

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ “تليجراف مصر”: “إن سامح حسين يجسد دور طبيب بشري في أحد المستشفيات ضمن أحداث فيلم ”تحت الطلب”، ويكون في صدام دائم و”مناوشات” مع مدير المستشفى التي يعمل بها، والذي يجسد دوره الفنان سامي مغاوري”.

أحداث الفيلم

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول شخصين تتبدل حياتهما وشخصيتهما، ليعيش كل منهما حياة الآخر، مع تصاعد الأحداث والمواقف الدرامية.

فريق العمل

ويضم فريق العمل نخبة من النجوم منهم سامح حسين، وسامي مغاوري، والفنان الراحل سليمان عيد، ومحمد رضوان، وسمر علام، ولبنى الشيخ، ومحمد مصطفى.

آخر أفلام سامح حسين

يذكر أن آخر أفلام سامح حسين هو فيلم “استنساخ”، والذي سبق عرضه في أبريل الماضي بجميع دور العرض السينمائي.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الخيال العلمي حول التطورات التكنولوجية الناتجة عن الاستخدام البشري لتقنيات وآليات الذكاء الاصطناعي من خلال شخصية “يونس” الذي يحاول السيطرة على مجريات أحداث العالم.

ويضم الفيلم نخبة من النجوم منهم سامح حسين، وهبة مجدي، وهاجر الشرنوبي، وأحمد صيام، ومحمد عز، وأحمد السلكاوي، وهو من تأليف وإخراج عبدالرحمن محمد.