عاجل: سعر الذهب اليوم.. «النفيس» يرتفع مستفيدا من حالة الضبابية

شكرا لاهتمامكم بخبر سعر الذهب اليوم.. «النفيس» يرتفع مستفيدا من حالة الضبابية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تحول تركيز المستثمرين نحو الوضع المالي في الولايات المتحدة واستمرار حالة الضبابية قبل موعد نهائي لتطبيق رسوم جمركية أمريكية في التاسع من يوليو/ تموز.

وفقا لرويترز، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3342.04 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3352.80 دولار.

وقال ريكاردو إيفانجليستا كبير المحللين لدى شركة السمسرة أكتيف تريدز “تركز الأسواق مجددا على الوضع المالي الأمريكي.. وأيضا حالة الضبابية المتعلقة بالموعد النهائي لتطبيق الرسوم الجمركية في التاسع من يوليو/تموز. تتسبب هذه العوامل في حالة من الضبابية للمتعاملين الذين يوجهون تدفقاتهم نحو أصول الملاذ الآمن مثل الذهب”.

وأقر الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق الذي يضيف 3.3 تريليون دولار إلى الدين الوطني.

وقال جيوفاني ستونوفو محلل السلع لدى يو.بي.إس “ما زلنا نعتقد بأن أسعار الذهب ستلقى دعما بفعل المخاوف من مستوى الدين والضغوط المستمرة على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لتعديل أسعار الفائدة وضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية”.

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء أن الوظائف الشاغرة بالولايات المتحدة زادت بشكل غير متوقع في مايو/ أيار، لكن انخفاض التوظيف أضاف إلى مؤشرات تباطؤ سوق العمل.

وقال جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي إن البنك يخطط “للانتظار ومعرفة المزيد” عن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم قبل خفض أسعار الفائدة، منحيا مرة أخرى مطالب الرئيس دونالد ترامب بتنفيذ تخفيضات فورية ومؤثرة في أسعار الفائدة.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات التوظيف الأمريكية، المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، وبيانات الوظائف غير الزراعية غدا الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% لتسجل 36.23 دولار للأوقية والبلاتين 2.3% إلى 1381.88 دولار. وقفز البلاديوم 1.5% إلى 1116.26 دولار.

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