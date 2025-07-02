عاجل: إعلام ريال مدريد بدأ “ينخر” من اجل افساد الفريق

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- يبدو أن ترينت ألكسندر أرنولد لم يحصل على “شهر عسل” حقيقي بعد انضمامه إلى ريال مدريد، إذ بدأت أصوات إعلامية إسبانية، محسوبة على محيط النادي الملكي، توجه انتقادات مبكرة لأدائه في مونديال الأندية، رغم حداثة ظهوره مع الفريق.

ورغم أن أرنولد لم يخض سوى مباريات قليلة مع الفريق، إلا أن التشكيك في مستواه بدأ يظهر بشكل متكرر، تحديدا في ظل المقارنة المستمرة مع المخضرم داني كارفخال، أحد رموز النادي والمنافس الأساسي له على مركز الظهير الأيمن.

ضمن أبرز التعليقات:

الصحفي روبين مارتين من صحيفة آس كتب أمس: “بهذا المستوى، كارفخال لن يعاني في استعادة مركزه.”

فيما علق المحلل المخضرم إنريكي أورتيغو قائلاً: ” أرنولد لاعب سلبي.”

ويرى البعض أن هذه الحملة لا تخلو من نوايا خفية قد تساهم في خلق توتر داخلي داخل الفريق، خاصة أن الانتقادات لا تستند بعد إلى تقييم شامل لأداء اللاعب الجديد.

ومن المعروف أن الإعلام الإسباني لا يرحم، تحديدا عندما يتعلق الأمر بلاعب أجنبي جاء ليأخذ مكان أحد أبناء النادي، ما يجعل من أرنولد هدفًا سهلًا في بداية مشواره الملكي.

ويبقى السؤال المطروح.. هل تتحول هذه الانتقادات إلى عامل ضغط مدمر؟.. أم يكون أرنولد قادرًا على الرد داخل الملعب وكسب ثقة جماهير الريال؟