عاجل: ماتوقعتش السخرية”.. أول تعليق من مرشح “سلّم على الفقراء

عدن - ياسمين عبد العظيم - في جولة ترويجية بدت عادية، وجد المرشح المحتمل لانتخابات مجلس النواب 2025، أكمل الحلواني، نفسه في قلب عاصفة ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشر مقطع فيديو له وهو يصافح رواد أحد المقاهي في مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، وسط تعليق صوتي ساخر من مصوّر الفيديو تحول إلى مادة خام للكوميديا الشعبية.

تعليق عفوي يتحول إلى مسرحية كوميدية

رافق صوت المصور المشهد بعبارات مثل: سيادة النائب بيسلم على الفقراء.. اللهم صلّ على النبي يا سيادة النائب.. بوس يا أيمن سيادة النائب.. الله أكبر بيبوس الراجل الفقير”.

ومع تداول الفيديو على نطاق واسع، عجّت منصات التواصل بتعليقات تمزج بين التهكم والضحك، بين من اعتبرها لحظة طريفة عفوية، ومن رأى فيها دعاية انتخابية سلبية.

الحلواني يرد: الناس بتحبني وأنا ماشي بستر ربنا

وفي تصريح خاص لـ”تليجراف مصر”، علق أكمل الحلواني على الجدل المثار بعد انتشار مقطع الفيديو، قائلًا: “كنت بعمل جولة انتخابية وسلمت على ناس من أهل دائرتي، وماكنتش متوقع تتحول لمادة للسخرية بالشكل دا”.

وأوضح أنه التقى بالناس الظاهرين في الفيديو في أحد المقاهي، وأضاف: “الناس استقبلتني بود ومحبة، ومفيش سوء نية.. أنا بخدم كل الناس، وأهالي الدائرة بيحبوني، وماشي بستر ربنا وحب الناس”.

لا أراها دعاية سلبية

وعمّا إذا كان الفيديو قد أضر بصورته الانتخابية، قال الحلواني: “مش شايفه سلبي، بالعكس.. اللي بيتقال من القلب بيوصل للقلب، والناس مبتسيبش حد في حاله ودايمًا هيتم انتقادك حتى لو عملت حاجة كويسة، لكن أنا واثق في حب الناس”.