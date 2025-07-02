عاجل: آل الشيخ يعقد جلسة مباحثات مع رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي

عدن - ياسمين عبد العظيم - كما حضرها من الجانب الكمبودي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والإعلام في مجلس الشيوخ جيم فيديا, ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والإعلام في الجمعية الوطنية سوس يارا، والوزير الأول المكلّف بالمهام الخاصة سري ثامروونغ, والوزير الأول المكلّف بالمهام الخاصة عثمان حسن, والأمين العام لمجلس الشيوخ لاي سامكول, ومدير ديوان سمديج تيتشو هون سين تشيو يي سيانغ, ونائب وزير مجلس الوزراء تشان سوخوم, ونائب وزير الداخلية مون سارن.