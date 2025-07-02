عاجل: بتصريحات مثيرة.. هل تتحول طموحات ليفركوزن لنقمة على مازا؟

شكرا لاهتمامكم بخبر بتصريحات مثيرة.. هل تتحول طموحات ليفركوزن لنقمة على مازا؟ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف سيمون رولفس، مدير الكرة بنادي باير ليفركوزن الألماني، عن طموحات كبيرة استعدادا للموسم الجديد، قد يذهب ضحيتها الجزائري إبراهيم مازا.

وكان مازا التحق بباير ليفركوزن في الأيام الأولى من الميركاتو الصيفي الحالي، حيث وقع معه عقدا حتى يونيو/ حزيران 2030، في صفقة بلغت قيمتها 12 مليون يورو.

التطورات الأخيرة في بيت باير ليفركوزن لا تبدو في صالح مازا، حيث كشف سيمون رولفس نيته القيام بتعاقدات كبيرة في الأيام المقبلة.

وقال رولفس، في تصريحات لـ”سكاي سبورتس”: “نريد استغلال الأموال التي استفدنا منها خلال صفقة فلوريان فيرتز، للقيام بتعاقدات نوعية، وخلق مجموعة ستكون قادرة على الفوز بلقب الدوري”.

وأضاف: “نسعى لضم لاعبين جدد يستطيعون تقديم الإضافة بشكل مُباشر”.

وجاءت الجملة السالف ذكرها بمثابة إشارة سلبية لإبراهيم مازا، المُصنف على أنه “مشروع على المدى المتوسط” داخل ناديه الجديد، مما يعني أنه سيبدأ الموسم المقبل كلاعب بديل.

وكان سيمون رولفس قد أكّد سابقا أن مازا مطالب بالعمل لتطوير موهبته، ومعالجة نقاط ضعفه، مما يوحي بأن دوره مع الفريق سيكون متواضعا خلال الأشهر الأولى من الموسم المقبل، على أقل تقدير.

يذكر أن الهولندي إيريك تين هاغ، مدرب ليفركوزن، بعث هو الآخر برسالة مُخيفة لمازا، بعدما طلب من الإدارة جلب صانع لعب جديد لتعويض فلوريان فيرتز، كونه لا يرى في الصاعد الجزائري بديلا له حاليا.

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