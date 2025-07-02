عاجل: قصة حزينة وراء “بحكيلك عن الأيام”.. ماذا قال رامي صبري وحسام حبيب؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدر الفنان رامي صبري قائمة الأكثر بحثًا على محرك البحث “جوجل”، بعد تعاونه مع المطرب حسام حبيب من خلال أغنيته الجديدة “بحكيلك عن الأيام” من ألبوم “أنا بحبك أنت”.

وحرص حسام حبيب، على تهنئة رامي صبري، من خلال منشور كتبه عبر خاصية “استوري” على “إنستجرام”، وجاء كالتالي: “مبروك لأخويا وصديقي الفنان رامي صبري على ألبومه الجديد، إن شاء الله يكسر الدنيا”.

مرحلة مهمة في حياتي

وأضاف حسام حبيب: “بحكيلك عن الأيام مش مجرد أغنية، دي قصة بتعبر عن مرحلة مهمة في حياتي، ومن أصعب المراحل”.

وتابع: “الأغنية دي بتحكي عن حاجات كثيرة عديت بيها، ومن كتر ما كانت قاسية وحزينة، أنا فرحت لما رامي وقف عندها، واختارها في ألبومه، وهنا اتأكدت أنها هتوصل بصوت وإحساس رامي اللي كلنا بنحبه”.

واختتم: “لكل الناس وأنا أولهم، مع إني صعب جدًا عليا إني أسمعها، بس أنا مستني اسمعها أول واحد”.

رد رامي صبري

ومن جانبه رد رامي صبري، على حسام حبيب، من خلال خاصية “استوري”، حيث كتب قائلًا: “الله يبارك فيك يا حسام يا فنان، وعارف طبعًا إن الأغنية دي بتمثل لك إحساس ومشاعر مختلفة جدًا”.

وأضاف: “لما كنت بتسمعني الألبوم بتاعك واديتها لي أول ما طلبتها منك، ودا يدل إنك إنسان وفنان حقيقي، وصديق وفي”.

واختتم: “ألف شكر على الغنوة الحلوة أوي دي، إن شاء الله تعجب الجمهور، وشكرًا على الهدية الحلو”. ورد حسام حبيب، عليه من خلال منشور عبر “إنستجرام”: قائلًا: “الهدية إن صوتك في الأغنية”.

ألبوم رامي صبري الجديد

ألبوم رامي صبري، الجديد يحمل عنوان “أنا بحبك أنت” ويطرحه يوم 17 يوليو الجاري عبر “يوتيوب”، وجميع منصات الموسيقى والتواصل الاجتماعي.

ويضم الألبوم عددًا من الأغاني منها؛ “تيجي نتصور”، “العوض على الله”، “بقلبي معاك”، “بياع”، “غلطان”، “مستغرب انت”، “حلوة”، “فقدت الأمل فيكي”، “بحكيلك عن الأيام”، و”أنا بحبك أنت”.