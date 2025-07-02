أخبار اليمن : تحذير أممي من تدهور الأوضاع الإغاثية في غزة

تحذير أممي من تدهور الأوضاع الإغاثية في غزةجددت الأمم المتحدة تحذيرها من تدنّي الأوضاع الإغاثية اللازمة لبقاء الفلسطينيين على قيد الحياة، مؤكدة أن قطاع غزة يشهد نقصًا في فرص العيش ومحدودية في أماكن الإيواء جراء الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت المنظمة الأممية في بيان، إنها رصدت عددًا من الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة منذ الأحد، مشيرة إلى أن العديد من العائلات التي فرت من المدارس التي تعرضت لقصف إسرائيلي في الفترة الأخيرة "عادت الآن إلى شمال قطاع غزة، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى نقص فرص العيش البديلة ومحدودية أماكن الإيواء في أماكن أخرى".

وأشار البيان إلى تعرض 5 مبانٍ مدرسية تؤوي عائلات نازحة شمال قطاع غزة للقصف خلال الساعات الـ 48 الماضية، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى.

ويواصل جيش الاحتلال إصدار إنذارات متكررة بالإخلاء الفوري في مناطق متعددة من قطاع غزة، يفرض من خلالها على السكان مغادرة منازلهم تمهيدًا لقصفها، وغالبًا ما يتبع هذه الإنذارات مباشرة قصف إسرائيلي يستهدف تلك المناطق، وغالبًا ما يبدأ القصف قبل أن يتمكن السكان من مغادرة أماكنهم.

ووجه الاحتلال خلال الأشهر الماضية عشرات الإنذارات المشابهة، حيث لم يبق سوى أقل من 18 بالمائة من مساحة قطاع غزة لبقاء المواطنين فيها وفق تقارير الأمم المتحدة.