أخبار اليمن : الرهوي يؤكد دعم وإسناد القطاع الزراعي

الرهوي يؤكد دعم وإسناد القطاع الزراعيناقش رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، اليوم مع وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، سير نشاط الوزارة والوحدات التابعة لها والتحديات التي تواجهها وسبل الحد منها.

وتطرق اللقاء إلى تسويق المنتجات الزراعية بما تمثله هذه العملية من أهمية في تحقيق الاستقرار السلعي في السوق المحلي من ناحية وتشجيع المزارعين على تعزيز وتطوير مستوى إنتاجهم السنوي من مختلف المحاصيل الزراعية من ناحية أخرى.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص حكومة التغيير والبناء وانطلاقًا من الأهمية الاستراتيجية للقطاعين الزراعي والسمكي في خدمة الأمن القومي الغذائي، على إسناد القطاعين اللذين يعمل فيهما شريحة واسعة من أبناء الشعب اليمني وكذا إسناد مقومات استقرارهما وتطورهما.

ونوه بقصص النجاح التي تم تحقيقها في هذا المجال، سيما ما يتصل بالاكتفاء الذاتي من عدد من المحاصيل الحيوية وزيادة الإنتاج السنوي من الحبوب، خاصة القمح مع المضي في تنمية وتطوير زراعة البن اليمني ذو الجودة العالية.

وفيما استعرض الدكتور الرباعي أهم الإنجازات المحققة وأبرز الأنشطة التي تنفذها وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

وثمن إسناد الحكومة ممثلة بالجهات المعنية وذات العلاقة وتعاونها مع الوزارة للحد من التحديات الماثلة والمضي في تنفيذ الخطط والبرامج النوعية والحيوية.