أخبار اليمن : الصعدي يؤكد أهمية التعليم المهني والتقني

الصعدي يؤكد أهمية التعليم المهني والتقنيأكد وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، أهمية دور التعليم المهني والتقني في النهوض بعملية التنمية الشاملة.

وأشار الصعدي في افتتاح ورشة عمل حول مشروع استحداث برامج ثانوية مهنية تخصصية في بعض المدارس الثانوية، نظمها اليوم قطاع التعليم الثانوي بالوزارة إلى الأثر الإيجابي لهذه البرامج في تطوير هذا النوع من التعليم لمعالجة البطالة وتغطية احتياجات سوق العمل.

ولفت إلى أهمية التوسع في الثانوية المهنية من خلال فتح برامج جديدة، مؤكدًا أن مثل هذه البرامج ستسهم في استيعاب أكبر عدد ممكن من مخرجات التعليم الأساسي، خاصة تلك المتسربة من التعليم لضمان مخرجات مؤهلة مهنيًا تخدم المجتمع وسوق العمل.

بدوره أشار نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، الدكتور حاتم الدعيس إلى أهمية المشروع في فتح مسارات تعليمية مهنية جديدة في مدارس التعليم العام ورفد سوق العمل بمؤهلين ذات مهارات تقنية ومهنية تواكب متطلبات القطاعات المحلية.

وتطرق إلى دور برامج المشروع في تفعيل التعاون بين مدارس الثانوية ومعاهد التعليم الفني لما فيه خدمة الطلاب والمجتمع وتشجيع الطلاب على اختيار المسارات المناسبة لقدراتهم وميولهم.

وفي افتتاح الورشة التي حضرها وكيل قطاع التعليم العالي بالوزارة الدكتور إبراهيم لقمان، أوضح وكيل قطاع التعليم الثانوي الدكتور زيد الهدور، أن الهدف من الورشة تعريف المشاركين من عمداء المعاهد المهنية والتقنية ومديري المدارس المستهدفة ونوابهم بمفردات وبرامج المشروع.

واستعرض أهداف المشروع وآلية تنفيذ أنشطته وما يتعلق به من جوانب إدارية ومالية وكذا خطة عمله وبرامجه المتضمنة "تحكم إلكتروني صناعي عام، كهرباء تمديدات كهربائية عام، ميكانيك مركبات عام، حاسوب عام".

وبين الوكيل الهدور أنه تم اختيار سبع مدارس لتطبيق المشروع كمرحلة تجريبية في عواصم خمس محافظات يتواجد بها معاهد مهنية، حيث تم اختيار ثلاث مدارس بأمانة العاصمة مع المعاهد التي سيتم التطبيق فيها "ثانوية الكويت مع المعهد اليمني الصيني للعلوم التقنية والتطبيقية، مدرسة عمر بن عبدالعزيز مع المعهد التقني الصناعي بذهبان، مدرسة هائل سعيد أنعم مع المعهد التقني الصناعي في شارع بغداد".

وفي محافظة الحديدة تم اختيار مدرسة الثورة مع المعهد التقني الصناعي بالحالي وفي محافظة إب مجمع الشهيد راجح لبوزة التربوي مع المعهد التقني الصناعي بدار الشرف، وفي محافظة تعز تم اختيار مدرسة 22 مايو مع المعهد التقني الصناعي بالحوبان وثانوية عقبة بن نافع مع المعهد التقني الصناعي في محافظة ذمار.