عاجل: لتسهيل سداد رسوم الهواتف.. 5 وسائل دفع جديدة يوفرها تطبيق “تليفوني”

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إضافة وسائل دفع جديدة عبر تطبيق “تليفوني”، لتسهيل عملية تسجيل وسداد رسوم أجهزة الهاتف المحمول (IMEI)، وتحسين تجربة المستخدم بما يدعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي، في إطار خطته لتطوير منظومة حوكمة استخدام الهاتف المحمول في مصر.

وأكد الجهاز في بيان اليوم، أن اوسائل الجديدة تأتي ضمن استراتيجية لتوسيع خيارات الدفع، مشيرًا إلى استمرار تفعيل الكروت البنكية كوسيلة أساسية، إلى جانب إدخال خيارات دفع جديدة تتناسب مع احتياجات جميع شرائح المستخدمين.

وسائل دفع تطبيق تليفوني

جميع الكروت البنكية الصادرة من البنوك المصرية.

فروع بنوك “الأهلي المصري” و”المصرف المتحد” و”العقاري المصري العربي” و”المصري لتنمية الصادرات”.

شبكة “خدماتي” المنتشرة بالمحافظات.

المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات.

كارت “ميزة”.

خطوات التسجيل والسداد عبر تطبيق “تليفوني”

ويلزم للتسجيل والسداد عبر تطبيق “تليفوني” اتباع الخطوات التالية:

فتح التطبيق واختيار خدمة “سداد رسوم جهاز”.

إدخال رقم IMEI الخاص بالجهاز.

اختيار وسيلة الدفع المناسبة.

وفي حال اختيار الدفع لاحقًا، يحصل المستخدم على كود دفع يستخدم في السداد من خلال الفروع البنكية أو منافذ “خدماتي” المعتمدة.

تسهيل الإجراءات ودعم السوق

وأوضح الجهاز، أن هذه الخطوة تأتي في سياق دعم استخدام الهواتف بشكل آمن ومنظم، والحد من استخدام الأجهزة غير المسجلة أو المهربة، بما يضمن حقوق المستخدمين ويعزز من كفاءة السوق المصري في مجال الاتصالات.

وأكد تنظيم الاتصالات، استمرار العمل على تقديم خدمات رقمية متطورة تسهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق الشفافية، تماشيًا مع توجهات الدولة لبناء منظومة رقمية متكاملة.