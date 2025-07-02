عاجل: بعد 5 سنوات.. باريس سان جيرمان يبحث عن رد الدين أمام بايرن ميونخ

شكرا لاهتمامكم بخبر بعد 5 سنوات.. باريس سان جيرمان يبحث عن رد الدين أمام بايرن ميونخ والان مع التفاصيل



يمثل فريق بايرن ميونخ الألماني مهمة شاقة وثأرية لباريس سان جيرمان الفرنسي حين يلتقيان السبت في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وحقق باريس سان جيرمان لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي لكن ظل هناك فريقان نجحا في التفوق عليه خلال البطولة وهما أتلتيكو مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني.

ورغم أن باريس سقط في دوري أبطال أوروبا ضد أرسنال الإنجليزي في مرحلة الدوري وكذلك ليفربول وأستون فيلا في ثمن وربع النهائي، لكنه بشكل إجمالي تفوق عليهما.

وسقط باريس 0-2 أمام أرسنال في ثاني جولات مرحلة الدوري لكنه نجح في الانتقام في نصف النهائي بالفوز 1-0 في لندن ثم 2-1 في باريس.

أما ليفربول الذي تفوق في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 1-0 على باريس فقد تلقى الخسارة بنفس النتيجة إياباً قبل أن يتفوق أصحاب الزي الأزرق 4-1 بركلات الترجيح.

أستون فيلا الذي هزم باريس 3-2 في إياب ربع النهائي كان قد خسر ذهاباً أمام فريق العاصمة الفرنسي 1-3 لتصبح الغلبة الإجمالية لرجال المدرب لويس إنريكي.

من جانبه فاز أتلتيكو مدريد 2-1 على باريس في رابع جولات مرحلة الدوري، ولكن البي إس جي نجح في الانتقام من تلك الهزيمة في افتتاح مشواره في مرحلة كأس العالم للأندية.

وسحق باريس سان جيرمان الأتلتي برباعية نظيفة مهدت الطريق لاحقاً لفريق العاصمة لتصدر المجموعة الثانية وإقصاء عملاق العاصمة الإسبانية مبكراً وذلك بفارق أهداف تلك المواجهة.

وبقي بايرن ميونخ الذي هزم باريس 1-0 يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 في خامس جولات مرحلة الدوري الفريق الوحيد الذي تفوق على باريس هذا الموسم.

وبعد هذه المواجهة لم يلتقي الفريقان مجدداً حيث خرج بايرن من إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 3-4 في مجموع مباراتي دور الثمانية للكأس ذات الإذنين.

وستكون مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا فرصة مثالية لكتيبة لويس إنريكي للانتقام من رفاق هاري كين في قمة مواجهات ربع النهائي العالمي.

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز FR