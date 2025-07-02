عاجل: عاجل: تيباس يؤكد عودة برشلونة إلى قاعدة 1/1

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة– أفادت صحيفة سبورت الكتالونية أن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، أكد رسميًا أن نادي برشلونة سيعود للعمل وفق قاعدة 1/1 في سوق الانتقالات، وهو ما يعتبر خبرًا رائعًا لجماهير النادي الكتالوني قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتعني قاعدة 1/1 أن برشلونة بات بإمكانه تسجيل اللاعبين بنفس القيمة التي ينفقها، دون الحاجة إلى تقليص الرواتب أو بيع لاعبين لتوفير هامش مالي، كما كان الحال في المواسم الماضية بسبب قيود اللعب المالي النظيف.

وتمثل هذه الخطوة انفراجة اقتصادية كبيرة للنادي، وتمنحه مرونة أكبر في دعم صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي، خاصة مع اقتراب برشلونة من حسم صفقة التعاقد مع نيكو ويليامز.