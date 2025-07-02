عاجل: يانيك فيريرا.. قيادي هجومي الهوى يقود الزمالك للمجهول الممتع بـ5 لغات

شكرا لاهتمامكم بخبر يانيك فيريرا.. قيادي هجومي الهوى يقود الزمالك للمجهول الممتع بـ5 لغات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - عانت جماهير نادي الزمالك في السنوات الماضية من سلسلة اختيارات متذبذبة للإدارات التي تولت مسؤولية تعيين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، كثير من هذه الخيارات اتسمت بالضعف الهجومي، واعتمدت بشكل مفرط على الدفاع السلبي، مما أفقد الفريق جاذبيته وقوته الهجومية، وأدى إلى تراجع مستواه وابتعاده عن المنافسة الحقيقية على البطولات.

كما شهدت تلك الفترة دفع بعض المدربين بمهاجمين ضعفاء المستوى، لم يستطيعوا تعويض النقص في الخط الأمامي، فضعفت قدرة الفريق على التسجيل وصنع الفارق، وبالتالي ابتعادهم عن التتويج بالبطولات على المستوى المحلي والأفريقي.

لكن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قرر أن يقطع هذه الحلقة السلبية ويعيد الثقة لجماهير القلعة البيضاء من خلال التعاقد مع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، هذه الخطوة جاءت كرسالة واضحة بأن الإدارة جادة في إعادة الفريق إلى منصات التتويج، وأنها تنوي تغيير أسلوب اللعب ليكون أكثر فعالية هجومية.

يانيك فيريرا لا يحمل فقط خبرات تدريبية كبيرة، بل يمتلك رؤية فنية واضحة تنسجم مع تطلعات جماهير الزمالك التي تبحث عن فريق قوي، مهاجم، قادر على المنافسة.

لماذا راهن الزمالك على بانيك فيريرا؟

يمتاز فيريرا بقدرة فائقة على بناء فرق تعتمد على الضغط والهجوم المستمر، مع مرونة تكتيكية تسمح له بالتكيف مع متطلبات المباريات المختلفة، كما أن تحكمه في التفاصيل الفنية ومهاراته في تطوير اللاعبين، خاصة في الخط الأمامي، يجعلان منه المدرب الأنسب لقيادة الزمالك في المرحلة القادمة.

يانيك فيريرا

بقرار التعاقد مع فيريرا، يضع مجلس الزمالك نصب عينيه تحقيق الأهداف الطموحة التي طالما انتظرها الجمهور، ويأمل في استعادة مكانة الفريق في القمة محليًا وقاريًا.

مدرب شاب بخبرات متنوعة ومتميزة

فيريرا هو مدرب شاب استطاع أن يحقق نجاحات مميزة في مراحل مختلفة من مسيرته التدريبية، بدأ مع فريق سانت ترويدن البلجيكي في موسم 2014-2015، وقاده للتأهل إلى الدوري الممتاز، ثم تولى تدريب فريق ستاندرليج ونجح معه في الفوز بكأس بلجيكا، مما جعله حديث الإعلام البلجيكي في تلك الفترة، كما اكتسب خبرة إضافية من مشاركته مع نادي أمونيا نيقوسيا القبرصي في بطولة الدوري الأوروبي، ما أتاح له الاحتكاك بمستويات مختلفة من المنافسة.

يمتلك يانيك فيريرا تجربة مهمة في الدوري السعودي مع نادي الفتح، حيث حقق انتصارات كبيرة على فرق قوية مثل النصر والهلال والاتحاد والأهلي والشباب.

يانيك فيريرا

هذه الإنجازات أكسبته فهما عميقا لأجواء الدوريات العربية، وهو ما يشكل ميزة كبيرة في تجربته مع الزمالك، حيث سيتمكن من التعامل مع البيئة الفنية والشخصية للاعبين العرب بسهولة ويسر.

مدرب هجومي ذو تنظيم متقن وشخصية قيادية

يتميز بانيك فيريرا بأسلوبه الهجومي الذي يركز على بناء فريق قوي منظم داخل الملعب، حتى وإن لم تكن النتائج مبهرة في بعض الأحيان، فهو يضمن أن يظهر الفريق بروح قتالية وشخصية واضحة في كل مباراة.

فيريرا يعتمد بشكل رئيسي على طرق لعب مثل (4-2-3-1) و(4-3-3)، إلى جانب استخدامه أحيانًا لطريقة (3-4-3)، كما يلجأ في بعض المباريات إلى طريقة (4-4-2).

يانيك فيريرا

يرتكز أسلوبه على الاستحواذ على الكرة والضغط العالي المستمر على المنافس، إذ يحرص على بناء اللعب من الخلف بشكل منظم، مع استغلال الأجنحة لخلق فرص هجومية متنوعة.

في بداية مسيرته التدريبية، كان فيريرا يميل إلى الأسلوب الدفاعي والتركيز على التنظيم الخلفي، لكنه مع مرور الوقت تطور ليصبح مدربًا أكثر هجومية، أصبح يفضل أن يكون فريقه المبادر في المباراة، يهاجم ويضغط بدلاً من أن يكتفي بالرد على هجمات الخصم.

تواصل مميز بفضل إتقان خمس لغات

يتحدث فيريرا خمس لغات، وهو ما يسهل عليه التواصل مع اللاعبين الأجانب داخل الفريق، هذه الميزة تجعل التعامل مع اللاعبين أكثر سلاسة وفعالية.