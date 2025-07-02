عاجل: غونزالو غارسيا.. القطعة الناقصة التي غابت عن ريال مدريد لسنوات

شكرا لاهتمامكم بخبر غونزالو غارسيا.. القطعة الناقصة التي غابت عن ريال مدريد لسنوات والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - يقدم غونزالو غارسيا مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني أداءات رائعة خلال مشاركته في كأس العالم للأندية 2025 مع الميرينغي.

ولم يتوقع أحد في ظل وجود تخمة من الهدافين في ريال مدريد من البرازيلي فينيسيوس جونيور إلى مواطنه رودريغو غويس والإنجليزي جود بيلينغهام وقبلهم جميعاً الفرنسي كيليان مبابي، أن يكون المتنافس على لقب هداف كأس العالم للأندية من الميرينغي هو غونزالو غارسيا.

وقبل كأس العالم للأندية 2025 لم يكن اسم غارسيا معروفاً لأغلب جماهير ريال مدريد وهو الاسم الذي بات من مباراة لأخرى تزيد شعبيته.

ونجح غارسيا في تسجيل 3 أهداف في 4 مباريات ضد الهلال السعودي ثم ريد بول سالزبورغ النمساوي ويوفنتوس الإيطالي.

الهدف الذي سجله غارسيا ضد اليوفي كان هدف العبور لربع النهائي وهدفه في لقاء الهلال كان الأول للميرينغي في الكأس العالمية وضد سالزبورغ اختتم أهداف فريقه في مرحلة المجموعات.

ويلعب غارسيا كمهاجم رقم 9 صريح وهو مركز ينقص ريال مدريد حيث أن كيليان مبابي رغم تتويجه بالحذاء الذهبي الموسم الماضي يبقى في الأساس جناح.

من هو غونزالو غارسيا؟



يشير موقع “ذا أتلتيك” البريطاني إلى أن غارسيا حضر إلى أمريكا كجزء من بعثة ريال مدريد في كأس العالم للأندية لكنه كان ينوي الرحيل إلى أحد الفرق الأخرى بحثاً عن المزيد من الدقائق.

ولكن في ظل تألقه الباهر في مونديال الأندية لا يتوقع أن تسمح إدارة فلورنتينو بيريز برحيل المهاجم الصاعد بعيداً.

ومن جانبه علق غارسيا على مسألة رحيله عن ريال مدريد قائلاً: “الأمر يعتمد على النادي والمدرب”، بينما أكد المدير الفني تشابي ألونسو أنه: “لم تتخذ أي قرارات بشأن مستقبل ألونسو”.

كيف انضم غارسيا للريال؟



انضم غارسيا إلى أكاديمية ريال مدريد “لا فابريكا” في عام 2014 في سن 10 سنوات، قادماً من جاراما ريس للشباب، في سان سيباستيان دي لوس رييس (شمال مدريد)، حيث دربه دانييل أورتيز بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٤.

ويتذكر أورتيز: “لقد تميّز بسرعته – كان يطير! – ولديه قدر كبير من تحمل المسؤولية على الرغم من صغر سنه”.

في عام ٢٠١٨، أمضى غونزالو موسمًا في مايوركا بسبب انتقال عائلته إلى بالما بسبب عمل والده في قطاع الضيافة.

وبعد عام عاد إلى النادي وخاض مباراته الأولى مع الفريق الأول في نهاية عام ٢٠٢٣ في الدوري الإسباني ضد قادس، تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

ولم يكن الطريق إلى تلك القمة الأولى سهلاً على الإطلاق، إذ لم يسجل غونزالو أكثر من عشرة أهداف في أيٍّ من مواسمه الأولى بعد عودته.

يتذكر مارك كوكالون، وهو عضو في فريق الكشافين في وكالة إدارة المواهب “أنليميتد سبورتس مانجمنت” تفاصيل بزوغ نجم غارسيا: “في البداية، كان يلعب أكثر على الجناح في ريال مدريد، حتى كظهير”.

وعند عودته من مايوركا، عانى قليلاً، لذا كان ألفارو أربيلوا هو المفتاح لرفع مستواه إلى مستويات عالية جدًا.

واستطاع أربيلوا، لاعب ريال مدريد وليفربول السابق، ومدرب كاستيا الجديد هذا الصيف، أن يرى في غونزالو ما لم يستطع أحد غيره رؤيته لتعزيز مهاراته وسد نقائصه.

وبالفعل سجل غونزالو 35 هدفًا مع فريق الشباب في موسم 2022-2023، ليقود فريقه إلى ثلاثية محلية تاريخية.

وتُعد هذه الإحصائيات مذهلة بشكل خاص عند الأخذ في الاعتبار أرقام اللاعب السابقة وحقيقة أنه لعب العديد من المباريات كجناح أيسر.

غونزالو اعب متعدد استخداماته، حيث يمكنه اللعب في أي مركز هجومي، وهو ما استغله ألونسو ضد باتشوكا، حيث بدأ غونزالو كصانع ألعاب، ولكن عندما طُرد راؤول أسينسيو، انتقل إلى الجهة اليسرى وكان فينيسيوس جونيور هو المهاجم. لكن لعلّ أبرز ما يميز الفتى الشاب هو عقليته وطموحه.

عقلية غونزالو غارسيا



يتميز غونزالو غارسيا بعقلية مذهلة وقدرة على تحمل المسؤولية وتفهم لما يتوجب عليه هو وزملائه القيام به ما يعزز عقلية القائد بداخله.

ويقول مدرب يعرفه من أكاديمية ريال مدريد: “إنه لاعبٌ مُذهل!”. “يعمل بجد، ويبذل جهدًا كبيرًا، ويركز جيدًا – ولا يُبتسم لك، سواء كنت المدرب أو المُدرّب البدني أو أحد زملائه في الفريق من الفئة الأولى”.

وأسهب: “إذا لم تمرر له، يُظهر لك ضرورة التمرير؛ وإذا لم تُحسن أداءك، يُظهر لك عدم كفاءتك. إنه لا يتردد. كل هذا في سياق إيجابي: يتمتع بشخصية قوية وملتزم جدًا تجاه الفريق وتجاه نفسه.”.

في نهائي كأس أبطال الشباب (أكبر كأس كرة قدم إسبانية للشباب) عام ٢٠٢٣، فشل غونزالو في الدفاع في ركلة ركنية انتهت بهدف بيتيس.

وبين الشوطين، وعد زملائه في غرفة الملابس إنه سيُعوّض ذلك، ثم سجل هدفين على الفور ليقود ريال مدريد للفوز ٣-١.

ويشير مصدر في الجهاز الفني لكاستيا إلى عدد من إمكانيات الفتى الصاعد: “إنه لاعب شاب يتمتع بإمكانيات كبيرة، بلياقة بدنية ممتازة، وإنهاء هجومي ممتاز، وتسديدات بارعة. كل ما يحتاجه هو الصبر، فهو من أولئك الذين يريدون تسريع وتيرة التطور”.

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