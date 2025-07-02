أخبار اليمن : منظمة: الوضع الصحي وصل لحد كارثي في غزة

منظمة: الوضع الصحي وصل لحد كارثي في غزةأكد المدير الطبي لدى أطباء بلا حدود، فادي المدهون، إن الوضع الصحي في قطاع غزة وصل لحد الكارثة، لافتًا إلى أن الجانب الإسرائيلي يتعنت في إدخال المساعدات الطبية للقطاع.

وقال المدهون، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "نشهد انهياراً كبيراً للمنظومة الصحية في قطاع غزة، إذ لم تصل إلينا أي مستلزمات طبية منذ 100 يوم".

وشدد على أنه "في حال لم تصل أي مساعدات طبية لغزة في غضون أسبوعين، سنضطر لوقف خدماتنا".

وأشار المدهون، إلى أنه يتم تسجيل 110 حالات من سوء التغذية بين الأطفال يومياً. وأوضح أن نقص المستلزمات والكوادر الطبية، من أكبر المشاكل التي تواجه القطاع الصحي.

كما أكد المدهون، أن المنظومة الصحية بغزة لن تستمر لأكثر من شهر، إذا استمر الوضع الحالي.

ويواصل العدو فرض إغلاق تام على قطاع غزة وتمنع إدخال المساعدات والمواد الإغاثية والطبية والوقود منذ 2 مارس الماضي، وسط تفاقم حالة المجاعة بين المواطنين.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يرتكب العدو إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلا النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

