عاجل: الذكاء الاصطناعي يتوقع نسبة تأهل الهلال والريال إلى نصف نهائي المونديال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشفت شبكة “أوبتا” العالمية، المتخصصة في التحليلات والإحصائيات الرياضية، عن توقعات الذكاء الاصطناعي الخاصة بفرص الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب التوقعات التي أجريت قبل مباريات ربع النهائي، فإن نادي ريال مدريد الإسباني يمتلك نسبة 59.7% للتأهل إلى نصف النهائي، مقابل 18.9% فقط لبلوغ النهائي، ونسبة 16.9% للفوز باللقب.

أما نادي الهلال السعودي، فحصل على نسبة 59.8% للتأهل إلى نصف النهائي، متفوقًا بشكل طفيف على ريال مدريد في هذه المرحلة، لكن فرصه تقل لاحقًا، إذ تبلغ نسبة وصوله إلى النهائي 18.9% أيضًا، بينما تنخفض حظوظه في التتويج بالبطولة إلى 4.3% فقط.

وتعتمد شبكة “أوبتا” على نماذج ذكاء اصطناعي تأخذ في الاعتبار أداء الفرق، وقوة الخصوم، وتاريخ المشاركات، وسيناريوهات اللعب المتوقعة.