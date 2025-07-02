عاجل: جراحة دقيقة بالساق.. فريق طبي ينهي معاناة صبي بأسيوط

عدن - ياسمين عبد العظيم - أجرى فريق طبي بوحدة عظام الأطفال في مستشفى الأطفال الجامعي بمحافظة أسيوط عملية جراحية ناجحة لصبي عمره 16 عامًا، كان يعاني من تشوهات حادة ومركبة في عظام الساق والفخذ، ظلت تؤثر على حركته لسنوات.

وجرى تنفيذ الجراحة الدقيقة على مرحلتين، بعد دراسة الحالة ووضع خطة علاج متكاملة لتقوية العظام، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب، وبقيادة الدكتور محمد خالد، رئيس وحدة جراحة عظام الأطفال.

تشخيص دقيق لحالة نادرة

الفحوصات الطبية أوضحت أن الطفل مصاب بحالتين نادرتين، هما “العظم الزجاجي” الذي يتسبب في هشاشة العظام، و”فانكوني أنيميا” التي تؤثر على نخاع العظم وتعوق إنتاج خلايا الدم. وقد شارك في تشخيص الحالة الدكتور محمد أبو بكر، أخصائي طب الأطفال والأمراض الوراثية.

جراحة ناجحة دون مضاعفات

الجارحة ذاتها أُجريت على مرحلتين، حيث تم تصحيح التشوه في الطرف الأيمن أولًا، ثم الطرف الأيسر، باستخدام مسامير نخاعية داخلية. وتم تنفيذ الجراحة بدقة عالية دون تسجيل أي مضاعفات، وبدأ الصبي في استعادة قدرته على الحركة تدريجيًا.

فريق طبي متعدد التخصصات

وضم الفريق المعالج الدكتور محمد عبدالهادي، مدرس مساعد بكلية طب الوادي الجديد، وأحمد مختار، طبيب مقيم بالعظام، وبمشاركة فريق تخدير بقيادة الدكتورة هالة سعد، وضم الدكتور محمود بهاء والدكتورة أمنية حسين، إلى جانب طاقم تمريض ماهر شمل حسن التمساح ومحمد عبد الباسط.

رعاية متكاملة ونتائج مبشرة

من جانبها، أشادت إدارة المستشفى بالجهد الجماعي الذي بذله الفريق الطبي، مؤكدة أن هذه الحالة تُمثل واحدة من النجاحات الطبية النوعية التي تحققها مستشفيات جامعة أسيوط في تقديم رعاية متخصصة للأطفال.