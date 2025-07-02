عاجل: مبابي يسخر من نجم يوفنتوس بسبب دمية بوبو (فيديو)

شكرا لاهتمامكم بخبر مبابي يسخر من نجم يوفنتوس بسبب دمية بوبو (فيديو) والان مع التفاصيل



شوهد الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني وهو يمازح زميله في منتخب الديوك خفرن تورام لاعب يوفنتوس الإيطالي.

وتفوق ريال مدريد بهدف دون رد على يوفنتوس في دور الستة عشر لكأس العالم للأندية المقامة حالياً في أمريكا.

والتقطت كاميرات قناة “دازن” العالمية الناقل للبطولة فيديو لمبابي وهو يمازح خفرن تورام أثناء التقاءه بمجموعة من لاعبي اليوفي قبل مواجهة الفريقين أمس الثلاثاء.

ومازح كيليان مبابي خفرن تورام بسبب حمل الأخير لدمية “لابوبو” المشهورة العالمية والتي انتشرت كالنار في الهشيم خلال الأسابيع الأخيرة.

وارتسمت بسمة سخرية على وجه كيليان مبابي بسبب وجود تلك الدمية في يد زميله بمنتخب فرنسا الذي ضحك بدوره.

يذكر أن مبابي قد شارك في آخر 22 دقيقة ضد يوفنتوس بدلاً من غونزالو غارسيا صاحب هدف فوز الريال، بينما لعب تورام المباراة كاملة.

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