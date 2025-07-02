عاجل: رسميًا.. الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2025 بالقليوبية

شكرا لاهتمامكم بخبر رسميًا.. الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2025 بالقليوبية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - اعتمد محافظ القليوبية درجات تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل 2025 -2025، وبحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية الدكتور مصطفى عبده، ومن ثم يتصدر محركات البحث رسميًا الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2025 القليوبية.
الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2025 بالقليوبية
أعلنت مديرية التربية والتعليم لمحافظة القليوبية عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي الحد الأدنى للقبول هو 220 درجة وذلك للصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي المقبل 2025-2026.
موعد تظلمات الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025
بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2024 -2025 بمحافظة القليوبية وذلك من الإثنين 30 يونيو وحتى الخميس 10 يوليو 2025.
وأوضحت أن لجنة النظام والمراقبة تتولى تحديد موعد اطلاع ولي الأمر على ورقة الإجابة، وذلك بمدرسة 25 يناير، حيث يُسمح لولي الأمر بالحضور ومعه صورة من إيصال الدفع والبطاقة الشخصية، مع منع اصطحاب الهواتف المحمولة.
ضوابط تقديم التظلمات بالقليوبية 2025
- تقبل التظلمات بمدرسة ابن خلدون الابتدائية ببنها (خلف ديوان عام المحافظة)، وأن الإدارات التعليمية ستعلن عن المواعيد المقررة عبر الوسائل المتاحة.
- سداد مبلغ 35 جنيهًا عن كل مادة بمكاتب البريد المصري لحساب المديرية.
- إرفاق أصل إيصال الدفع وصورتين منه عند التقديم.
الأوراق المطلوبة للتقديم بالصف الأول الثانوي 2025
وتعد الأوراق المطلوبة للتقديم بالصف الأول الثانوي، التي يتعين على الطالب تجهيزها، وفقًا للعام الماضي، هي كالتالي:
- استمارة التقديم الإلكترونية، إضافة إلى 3 صور منها.
- استمارة النجاح في الإعدادية، إضافة إلى 3 صور منها.
- البطاقة الصحية (مختومة من الصحة المدرسية).
- إيصال سداد المصروفات الدراسية من البريد و3 صور منه.
- عدد 4 صور حديثة للطالب مكتوب عليها الاسم.
- عدد 2 صور من بطاقة الأب والأم معًا مكتوب عليها رقم تليفونه.
- شهادة ميلاد كمبيوتر للطالب و3 صور منها.
- ملف التقديم (موجود بالمدرسة ).
- طابع دعم تعليمي فئة 10 جنيه وعدد (2) طابع نقابة مهن فئة 5 جنيهات.
- في حالة الطلاق يرفق صورة من حكم المحكمة بالولاية التعليمية (١١)، في حالة وفاة الأب يرفق عدد 2 صورة من شهادة الوفاة.
- بالنسبة إلى تكافل وكرامة صورة من الفيزا سارية المفعول.
- (الحالات 10 و 11 و 12 مطلوب الرقم التأميني للطالب والرقم التأميني للأم يمكن الحصول عليه بالرقم القومي من التأمينات أو من جوجل)
- أبناء العاملين بالتربية والتعليم يرفق صورة من بطاقة (الأب / الأم) وإفادة من المدرسة بأنه على رأس العمل.