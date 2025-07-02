عاجل: رسميًا.. الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2025 بالقليوبية

عدن - ياسمين عبد العظيم - اعتمد محافظ القليوبية درجات تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل 2025 -2025، وبحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية الدكتور مصطفى عبده، ومن ثم يتصدر محركات البحث رسميًا الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2025 القليوبية.

الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2025 بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم لمحافظة القليوبية عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي الحد الأدنى للقبول هو 220 درجة وذلك للصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي المقبل 2025-2026.

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025

بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2024 -2025 بمحافظة القليوبية وذلك من الإثنين 30 يونيو وحتى الخميس 10 يوليو 2025.

وأوضحت أن لجنة النظام والمراقبة تتولى تحديد موعد اطلاع ولي الأمر على ورقة الإجابة، وذلك بمدرسة 25 يناير، حيث يُسمح لولي الأمر بالحضور ومعه صورة من إيصال الدفع والبطاقة الشخصية، مع منع اصطحاب الهواتف المحمولة.

ضوابط تقديم التظلمات بالقليوبية 2025

تقبل التظلمات بمدرسة ابن خلدون الابتدائية ببنها (خلف ديوان عام المحافظة)، وأن الإدارات التعليمية ستعلن عن المواعيد المقررة عبر الوسائل المتاحة.

سداد مبلغ 35 جنيهًا عن كل مادة بمكاتب البريد المصري لحساب المديرية.

إرفاق أصل إيصال الدفع وصورتين منه عند التقديم.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالصف الأول الثانوي 2025

وتعد الأوراق المطلوبة للتقديم بالصف الأول الثانوي، التي يتعين على الطالب تجهيزها، وفقًا للعام الماضي، هي كالتالي: