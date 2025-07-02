عاجل: بسبب أزمة التسجيل.. نجم برشلونة يبعث رسالة إلى نيكو ويليامز

شكرا لاهتمامكم بخبر بسبب أزمة التسجيل.. نجم برشلونة يبعث رسالة إلى نيكو ويليامز والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - بعث داني أولمو نجم فريق برشلونة الإسباني رسالة إلى نيكو ويليامز جناح أتلتيك بلباو بشأن تسجيله في صفوف العملاق الكتالوني.

وانضم داني أولمو إلى برشلونة في صيف 2024 من ريد بول لايبزيغ الألماني لكن اللاعب غاب لفترات عديدة عن البارسا خلال الموسم المنقضي بسبب أزمات تتعلق بقيده في قائمة الفريق بسبب عدم استيفاء البارسا لبعض الشروط المالية.

وتسببت هذه الأزمة في تعقيد مفاوضات برشلونة مع نيكو ويليامز الذي يخشى من أن تؤثر أزمات البارسا المالية على تسجيله ضمن صفوف الفريق الكتالوني.

ويليامز زميل لأولمو في صفوف منتخب إسبانيا حيث كان لهما دوراً في تتويج اللاروخا الصيف الماضي بلقب كأس أمم أوروبا على حساب إنجلترا في النهائي.

وقال داني أولمو في تصريحات للصحافة الإسبانية: “أؤكد لنيكو أن كل شيء سيُحل. قد تكون هناك بعض الشكوك، لكنني أثق تمامًا بالنادي.”

وأسهب: “لا أعرف شيئًا بشأن التعاقد مع نيكو. لكنه لاعب مميز ينتمي إلى نادٍ آخر، ويجب احترام ذلك. نحن نهدف إلى التعاقد مع أفضل اللاعبين.”

واختتم: “أحب اللعب مع الأفضل، وقد أثبت نيكو جدارته مع أتلتيك بلباو والمنتخب الوطني.”

يذكر أن نيكو ويليامز قد تحول للهدف الأول لإدارة البارسا خلال سوق الانتقالات الصيفية 2025 خاصة بعد تعثر التعاقد معه الصيف الماضي.

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